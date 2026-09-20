Top.Mail.Ru
ИБП Powerman Online 3000 RT купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powerman Online 3000 RT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 1
ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 2
ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 3
ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 RT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538950
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
74х56х21
Вес, кг.
30.1

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 RT

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного и компьютерного оборудования от внезапных неполадок в электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 RT




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного и компьютерного оборудования от внезапных неполадок в электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Online 3000 RT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...