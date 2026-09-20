Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые
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Характеристики
Описание товара Наушники Lenovo HT28 с микрофоном (TWS), белые
Представляем вашему вниманию наушники от бренда Lenovo, которые сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти внутриканальные наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качественный звук и удобство. Основной тип соединения – Bluetooth, что позволяет насладиться беспроводной свободой и избавиться от лишних проводов. Для тех, кто предпочитает старую добрую классику, предусмотрена возможность проводного подключения. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, который обеспечит четкость и разборчивость вашего голоса при звонках и видео-конференциях. Это делает их отличным выбором как для работы, так и для повседневного использования. Стильный белый цвет придаст вашему образу элегантности, а компактная конструкция обеспечит комфорт и плотную посадку в ухе, исключая выпадения даже при активном движении. Одним из ключевых преимуществ этих наушников является их долговечность: время работы достигает 24 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без подзарядки на протяжении всего дня. Наушники Lenovo – это идеальное сочетание стиля, функциональности и инноваций, которое удовлетворит потребности самых взыскательных пользователей.
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