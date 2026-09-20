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Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB)

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Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 1
Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 2
Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 3
Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 4
Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
Quadro P2000
Объем видеопамяти
5 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1370
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
160 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
200
  • Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 1
  • Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 2
  • Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 3
  • Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 4
  • Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
40 210 руб.  54 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529131
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Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro P2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
5 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1370
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
160 bit
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х17х8
Вес, г.
264

Описание товара Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB)

Видеокарта PNY Quadro P2000 создана на архитектуре Pascal, что позволило в разы поднять ее производительность (до 3 терафлопс). Она адресована профессионалам, занятым 2D и 3D-моделированием, обработкой графики и видео, работой с массивами данных и другими требующими значительных ресурсов задачами. Конфигурация PNY Quadro P2000 включает 5 ГБ памяти GDDR5 и активное воздушное охлаждение. Максимальное энергопотребление 75 Вт, при этом блок питания должен быть не менее 450 Вт. Технологии NVIDIA GPUDirect, CUDA 8, 3D Stereo, Quadro Mosaic и OpenCL делают использование видеокарты максимально эффективным и комфортным.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB)




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Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro P2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
5 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1370
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
160 bit
Развернуть
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта PNY Quadro P2000 создана на архитектуре Pascal, что позволило в разы поднять ее производительность (до 3 терафлопс). Она адресована профессионалам, занятым 2D и 3D-моделированием, обработкой графики и видео, работой с массивами данных и другими требующими значительных ресурсов задачами. Конфигурация PNY Quadro P2000 включает 5 ГБ памяти GDDR5 и активное воздушное охлаждение. Максимальное энергопотребление 75 Вт, при этом блок питания должен быть не менее 450 Вт. Технологии NVIDIA GPUDirect, CUDA 8, 3D Stereo, Quadro Mosaic и OpenCL делают использование видеокарты максимально эффективным и комфортным.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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