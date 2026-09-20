Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PNY Quadro P2000 5Gb (VCQP2000-SB)
Видеокарта PNY Quadro P2000 создана на архитектуре Pascal, что позволило в разы поднять ее производительность (до 3 терафлопс). Она адресована профессионалам, занятым 2D и 3D-моделированием, обработкой графики и видео, работой с массивами данных и другими требующими значительных ресурсов задачами. Конфигурация PNY Quadro P2000 включает 5 ГБ памяти GDDR5 и активное воздушное охлаждение. Максимальное энергопотребление 75 Вт, при этом блок питания должен быть не менее 450 Вт. Технологии NVIDIA GPUDirect, CUDA 8, 3D Stereo, Quadro Mosaic и OpenCL делают использование видеокарты максимально эффективным и комфортным.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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