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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717797
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD)

GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD основан на концепции меха воинов, сочетающих футуристическую броню с механической эстетикой для обеспечения исключительной защиты и прочности. Она выходит за рамки внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристических технологий. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD основан на концепции меха воинов, сочетающих футуристическую броню с механической эстетикой для обеспечения исключительной защиты и прочности. Она выходит за рамки внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристических технологий. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N506TGAMING OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti GAMING OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TGAMING OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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