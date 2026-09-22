Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G - версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7 и усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, нацеленная на пользователей, которым нужен запас по VRAM и более низкие температуры при длительной нагрузке. В отличие от классической GAMING OC, эта модификация делает акцент на эффективности кулера и стабильности работы в плотных корпусах и рабочих сценариях.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G подходит тем, кто много играет в ресурсоёмкие проекты с тяжёлыми текстурами и планирует активно использовать трассировку лучей и DLSS 4 в QHD и частично в 4K. Карта также уместна в рабочих станциях для монтажа, 3D-графики и анализа данных, где 16 ГБ видеопамяти позволяют комфортно работать с объёмными сценами и несколькими мониторами без быстрого упора в VRAM.
Архитектура и производительность
Как и другие версии RTX 5060 Ti, WINDFORCE MAX OC получает 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битную шину с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Заводской разгон ядра сопоставим с линией GAMING OC, однако благодаря доработанному охлаждению карта дольше удерживает высокие частоты под нагрузкой, что особенно заметно в длинных игровых сессиях и продолжительном рендере.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCI-E 5.0 и оснащается тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая многоэкранные конфигурации и современные 4K/8K-мониторы. Охлаждение WINDFORCE MAX с увеличенной площадью радиатора и оптимизированным воздушным потоком снижает температуры GPU и памяти, что положительно сказывается на ресурсе и акустическом комфорте при условии адекватного airflow в корпусе.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендации по блоку питания остаются на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым кабелем, но с учётом длительных нагрузок и возможных пиковых потреблений стоит предусмотреть качественный БП с запасом по мощности. Габариты и масса у версии WINDFORCE MAX выше, чем у EAGLE, поэтому перед покупкой стоит проверить, выдержит ли корпус и крепление видеокарты, а также не перекроет ли радиатор нижние слоты или фронтальные вентиляторы.
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Теги товара: Для игр в 4K
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GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G - версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7 и усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, нацеленная на пользователей, которым нужен запас по VRAM и более низкие температуры при длительной нагрузке. В отличие от классической GAMING OC, эта модификация делает акцент на эффективности кулера и стабильности работы в плотных корпусах и рабочих сценариях.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G подходит тем, кто много играет в ресурсоёмкие проекты с тяжёлыми текстурами и планирует активно использовать трассировку лучей и DLSS 4 в QHD и частично в 4K. Карта также уместна в рабочих станциях для монтажа, 3D-графики и анализа данных, где 16 ГБ видеопамяти позволяют комфортно работать с объёмными сценами и несколькими мониторами без быстрого упора в VRAM.
Архитектура и производительность
Как и другие версии RTX 5060 Ti, WINDFORCE MAX OC получает 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битную шину с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Заводской разгон ядра сопоставим с линией GAMING OC, однако благодаря доработанному охлаждению карта дольше удерживает высокие частоты под нагрузкой, что особенно заметно в длинных игровых сессиях и продолжительном рендере.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCI-E 5.0 и оснащается тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая многоэкранные конфигурации и современные 4K/8K-мониторы. Охлаждение WINDFORCE MAX с увеличенной площадью радиатора и оптимизированным воздушным потоком снижает температуры GPU и памяти, что положительно сказывается на ресурсе и акустическом комфорте при условии адекватного airflow в корпусе.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендации по блоку питания остаются на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым кабелем, но с учётом длительных нагрузок и возможных пиковых потреблений стоит предусмотреть качественный БП с запасом по мощности. Габариты и масса у версии WINDFORCE MAX выше, чем у EAGLE, поэтому перед покупкой стоит проверить, выдержит ли корпус и крепление видеокарты, а также не перекроет ли радиатор нижние слоты или фронтальные вентиляторы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K
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