Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G - версия RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7 и усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, нацеленная на пользователей, которым нужен запас по VRAM и более низкие температуры при длительной нагрузке. В отличие от классической GAMING OC, эта модификация делает акцент на эффективности кулера и стабильности работы в плотных корпусах и рабочих сценариях.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G подходит тем, кто много играет в ресурсоёмкие проекты с тяжёлыми текстурами и планирует активно использовать трассировку лучей и DLSS 4 в QHD и частично в 4K. Карта также уместна в рабочих станциях для монтажа, 3D-графики и анализа данных, где 16 ГБ видеопамяти позволяют комфортно работать с объёмными сценами и несколькими мониторами без быстрого упора в VRAM.

Архитектура и производительность

Как и другие версии RTX 5060 Ti, WINDFORCE MAX OC получает 4608 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 128-битную шину с пропускной способностью до 28 Гбит/с. Заводской разгон ядра сопоставим с линией GAMING OC, однако благодаря доработанному охлаждению карта дольше удерживает высокие частоты под нагрузкой, что особенно заметно в длинных игровых сессиях и продолжительном рендере.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и оснащается тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, поддерживая многоэкранные конфигурации и современные 4K/8K-мониторы. Охлаждение WINDFORCE MAX с увеличенной площадью радиатора и оптимизированным воздушным потоком снижает температуры GPU и памяти, что положительно сказывается на ресурсе и акустическом комфорте при условии адекватного airflow в корпусе.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендации по блоку питания остаются на уровне 650 Вт с одним 8-пиновым кабелем, но с учётом длительных нагрузок и возможных пиковых потреблений стоит предусмотреть качественный БП с запасом по мощности. Габариты и масса у версии WINDFORCE MAX выше, чем у EAGLE, поэтому перед покупкой стоит проверить, выдержит ли корпус и крепление видеокарты, а также не перекроет ли радиатор нижние слоты или фронтальные вентиляторы.