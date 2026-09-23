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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP

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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735208
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
240
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP

**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 16GB GDDR6 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PULSE OC?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает максимальную мощность для плавного игрового процесса. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют справляться с требовательными играми и многозадачностью без потери производительности. * **Высокое разрешение:** максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует чёткое и детализированное изображение. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI), что идеально подходит для расширенного игрового пространства или многозадачной работы. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное и эффективное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и совместимость:** длина видеокарты — 240 мм, она занимает 3 слота, что позволяет установить её в большинство современных ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP




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Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
240
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 16GB GDDR6 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PULSE OC?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает максимальную мощность для плавного игрового процесса. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют справляться с требовательными играми и многозадачностью без потери производительности. * **Высокое разрешение:** максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует чёткое и детализированное изображение. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI), что идеально подходит для расширенного игрового пространства или многозадачной работы. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное и эффективное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и совместимость:** длина видеокарты — 240 мм, она занимает 3 слота, что позволяет установить её в большинство современных ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Отзывы


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