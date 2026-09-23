Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DP
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 16GB GDDR6 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Sapphire RX9060XT PULSE OC?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает максимальную мощность для плавного игрового процесса. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют справляться с требовательными играми и многозадачностью без потери производительности. * **Высокое разрешение:** максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует чёткое и детализированное изображение. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI), что идеально подходит для расширенного игрового пространства или многозадачной работы. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное и эффективное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и совместимость:** длина видеокарты — 240 мм, она занимает 3 слота, что позволяет установить её в большинство современных ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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