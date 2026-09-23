Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735232
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC с 8 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности. Есть подсветка элементов видеокарты и переключатель BIOS.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti AERO OC с 8 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности. Есть подсветка элементов видеокарты и переключатель BIOS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц