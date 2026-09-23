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Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6

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Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 1
Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 2
Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 3
Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 4
Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 5
Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 1
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 2
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 3
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 4
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 5
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733050
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Характеристики

Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, г.
975

Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6

Видеокарта ASRock с графическим процессором Radeon RX 9060XT представляет собой мощное и инновационное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокую производительность и надежность. Оснащенная последним интерфейсом PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными, что особенно важно для современных игр и ресурсоемких приложений. Видеокарта поддерживает до трех мониторов одновременно и максимально разрешение 7680x4320, что позволяет создать захватывающую многомониторную конфигурацию и наслаждаться кристально четким изображением. Объем видеопамяти в 16 Гб на базе современной GDDR6 позволяет справляться с самыми сложными задачами, а частота видеопамяти 20000 МГц и частота графического процессора 2700 МГц обеспечивают плавное и быстрое выполнение даже самых требовательных к графике игр. Технологический процесс 4 нм демонстрирует передовые достижения в производстве графических процессоров от AMD, что увеличивает энергоэффективность и производительность. С разрядностью шины памяти в 128 бит и поддержкой современных разъемов HDMI и DisplayPort, видеокарта легко подключается к самым различным устройствам. Активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальные температурные условия для продолжительного использования без перегрева. Длина видеокарты в 250 мм позволяет ей идеально вписаться в большинство современных корпусов для ПК. ASRock, как бренд, известный своим качеством и надежностью, предлагает данную видеокарту как отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновационными технологиями.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6




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Характеристики
Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock с графическим процессором Radeon RX 9060XT представляет собой мощное и инновационное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокую производительность и надежность. Оснащенная последним интерфейсом PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными, что особенно важно для современных игр и ресурсоемких приложений. Видеокарта поддерживает до трех мониторов одновременно и максимально разрешение 7680x4320, что позволяет создать захватывающую многомониторную конфигурацию и наслаждаться кристально четким изображением. Объем видеопамяти в 16 Гб на базе современной GDDR6 позволяет справляться с самыми сложными задачами, а частота видеопамяти 20000 МГц и частота графического процессора 2700 МГц обеспечивают плавное и быстрое выполнение даже самых требовательных к графике игр. Технологический процесс 4 нм демонстрирует передовые достижения в производстве графических процессоров от AMD, что увеличивает энергоэффективность и производительность. С разрядностью шины памяти в 128 бит и поддержкой современных разъемов HDMI и DisplayPort, видеокарта легко подключается к самым различным устройствам. Активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальные температурные условия для продолжительного использования без перегрева. Длина видеокарты в 250 мм позволяет ей идеально вписаться в большинство современных корпусов для ПК. ASRock, как бренд, известный своим качеством и надежностью, предлагает данную видеокарту как отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновационными технологиями.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Отзывы


Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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