Bluetooth адаптер TP-Link UB500
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Характеристики
Тип товара
Bluetooth адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 527837
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Bluetooth адаптер
Дополнительно
поддержка Windows 11/10/8.1/7
Стандарт беспроводной связи
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
80
Описание товара Bluetooth адаптер TP-Link UB500
UB500 поддерживает технологию Bluetooth 5.0, которая обеспечивает пониженное энергопотребление, увеличенное число одновременных подключений и по всем параметрам превосходит предыдущие версии Bluetooth, в том числе по скорости и по дальности покрытия, что гарантирует стабильное беспроводное подключение между компьютером и устройствами Bluetooth
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Бренд
Тип товара
Bluetooth адаптер
Дополнительно
поддержка Windows 11/10/8.1/7
Стандарт беспроводной связи
5
Страна производитель
Китай
UB500 поддерживает технологию Bluetooth 5.0, которая обеспечивает пониженное энергопотребление, увеличенное число одновременных подключений и по всем параметрам превосходит предыдущие версии Bluetooth, в том числе по скорости и по дальности покрытия, что гарантирует стабильное беспроводное подключение между компьютером и устройствами Bluetooth
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - данный товар вы можете купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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