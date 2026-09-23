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Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый купить с доставкой в Москве
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Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый

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Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый - фото 1
Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор кабелей
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.1
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый - фото 1
  • Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 522285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Devia
Тип товара
Набор кабелей
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.1
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
10х2х1
Вес, г.
10

Описание товара Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый

Кабель Devia Kintone Cable For Type-C - кабель для зарядки белого цвета (не поддерживает синхронизацию данных). Подходит для зарядки всех устройств с разъемом Lightning.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый




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Характеристики
Бренд
Devia
Тип товара
Набор кабелей
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.1
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Описание
Кабель Devia Kintone Cable For Type-C - кабель для зарядки белого цвета (не поддерживает синхронизацию данных). Подходит для зарядки всех устройств с разъемом Lightning.


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Devia Kintone Cable Set V2 Lightning, 2,1A, 1м. белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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