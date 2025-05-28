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Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый купить с доставкой в Москве
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Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый

20 Отзывы
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Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 1
Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 2
Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 3
Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
  • Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 1
  • Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 2
  • Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 3
  • Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 170 руб.  1 500 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый
1 170 руб. -22%
1 500 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
75

Описание товара Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый

Кабель Samsung USB Type-C - USB Type-C с двумя симметричными портами является универсальным решением для интеграции и синхронизации между двумя совместимыми устройствами, а также выполнения подзарядки при подключении к сетевому адаптеру. Металлические коннекторы обеспечивают стабильность сигнала. Оплетка из термопластичного материала надежно защищает внутренние провода от повреждений. При этом, она отличается легкостью и гибкостью. Благодаря длине 1.8 метра повышается удобство подключения кабеля Samsung на удаленном расстоянии.

Отзывы о товаре Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но не самый лучший. Оставила как запасной
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Т Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, оригинальный кабель.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит оригинальным. Заряжает ноутбук зарядкой 65W, телефон 45W. Более толстый и хуже гнётся, чем обычные кабели.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Миса К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал, заряжает быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Евгения Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой. Купила еще один на работу
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Архипова Анжелика

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, длинный, есть функция быстрой зарядки, выполнен качественно,толстенький.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель.Супербыстрая зарядка для S23Ultra.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный кабель. Пользуюсь до сих пор. Данные и зарядка с любых блоков питания. Китайские hoco не идут ни в какое сравнение.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, качество товара хорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Лилия Е.

Достоинства:


Комментарий:
При заказе не посмотрела длину. Заказала длинный. Оказалось длинный провод удобнее чем короткий.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Ислам

Достоинства:


Комментарий:
Какой-то булшит спер мой кабель пришлось покупать новый. Кстати имба стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка есть, по сравнению с родным кабелем Samsung, более толстый и прочный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, немного жестковат
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
99.9 оригинал, быстрая зарядка 2.0 пошла
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный. Телефон заряжается.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Павел Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель,длинна вообще +
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2022
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Отличный кабель по хорошей цене. В паре с быстрой зарядкой Samsung EP-T6530NBEGRU работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Подошёл ,отлично )



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Samsung USB Type-C - USB Type-C с двумя симметричными портами является универсальным решением для интеграции и синхронизации между двумя совместимыми устройствами, а также выполнения подзарядки при подключении к сетевому адаптеру. Металлические коннекторы обеспечивают стабильность сигнала. Оплетка из термопластичного материала надежно защищает внутренние провода от повреждений. При этом, она отличается легкостью и гибкостью. Благодаря длине 1.8 метра повышается удобство подключения кабеля Samsung на удаленном расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но не самый лучший. Оставила как запасной
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Т Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, оригинальный кабель.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит оригинальным. Заряжает ноутбук зарядкой 65W, телефон 45W. Более толстый и хуже гнётся, чем обычные кабели.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Миса К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал, заряжает быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Евгения Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой. Купила еще один на работу
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Архипова Анжелика

Достоинства:


Комментарий:
Отличный провод, длинный, есть функция быстрой зарядки, выполнен качественно,толстенький.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель.Супербыстрая зарядка для S23Ultra.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный кабель. Пользуюсь до сих пор. Данные и зарядка с любых блоков питания. Китайские hoco не идут ни в какое сравнение.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, качество товара хорошее
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Лилия Е.

Достоинства:


Комментарий:
При заказе не посмотрела длину. Заказала длинный. Оказалось длинный провод удобнее чем короткий.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Ислам

Достоинства:


Комментарий:
Какой-то булшит спер мой кабель пришлось покупать новый. Кстати имба стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка есть, по сравнению с родным кабелем Samsung, более толстый и прочный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, немного жестковат
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
99.9 оригинал, быстрая зарядка 2.0 пошла
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный. Телефон заряжается.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Павел Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель,длинна вообще +
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2022
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Отличный кабель по хорошей цене. В паре с быстрой зарядкой Samsung EP-T6530NBEGRU работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Подошёл ,отлично )


Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - стоимость товара 1170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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