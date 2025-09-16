Чайник электрический Hyundai HYK-G2012
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Размеры в упаковке, см
22х22х19
Вес, кг.
1.13
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2012
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
чайник красивый. вскипятил несколько раз,остался запах пластика. вскипятил с содой,запах пропал но привкус воды отдаёт пластиком.
Достоинства:
Комментарий:
Космос, а не чайник, уже пол года нарадоваться не могу-красавец!!!
Достоинства:
Комментарий:
класс!!! светиться красиво..пока работает исправно..не воняет..я довольна
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то в доме появился \"тот самый классный\" чайник. Здо́рово. Великолепно, Hyundai ! :)
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла рваная,но в внутри всё целое, работает тихо, норм можно брать
Достоинства:
Комментарий:
приличный чайник, шумит - но прям значительно тише чем чайники за стоимость до 1000 рублей. Никакой лишней функционалки не содержит, внешне приемлемо выглядит. Если важен дизайн-далеко не везде впишется и по эстетике и по размерам. Но приемлемый вполне за свою среднюю цену
Достоинства:
Комментарий:
Чайник симпатичный, особого запаха пластика не ощущаю. Любой чайник перед эксплуатацией рекомендуют кипятить с лимонной кислотой. Менее шумный, чем мой предыдущий. Пластик с виду качественный, надеюсь, послужит этот красавчик. Дополню: он ещё лёгкий, приятно и легко в руках держать. Один, можно сказать, минус: не всегда видно хорошо уровень воды.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник для дачи, выбирала из недорогих. Сам чайник прозрачный пластиковый, сверху чёрный пластик поплотнее. Нагревается быстро, не пахнет ничем
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Через месяц работала только подсветка, нагревательный элемент вышел из строя ...
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник! Быстрый, хорошо держит тепло. Моется тоже отлично лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
согласно описанию, хорош чайник, нет посторонних запахов, работает почти бесшумно. весёлый.
Достоинства:
Комментарий:
закипает быстро, от воды запаха нет, работает тихо. довольная посмотрим сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник,необычный.Пластиком не пахнет,от слова,совсем.Спасибочки
Достоинства:
Комментарий:
КЛЁВЫЙ чайникВода закипает быстро.В общем советую.
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, со своими функциями справляется, что ещё тут сказать то
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый,лёгкий,не пахнет пластмассой, надеюсь прослужит долго. Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НевозмОжно насмотрЕться, налюбовАться ИМ Очень сильно понравился всей семье ОГРОМНОЕ СПАСИБО Продавцу и, конечно же, Производителю
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2012
Достоинства:
Комментарий:
чайник красивый. вскипятил несколько раз,остался запах пластика. вскипятил с содой,запах пропал но привкус воды отдаёт пластиком.
Достоинства:
Комментарий:
Космос, а не чайник, уже пол года нарадоваться не могу-красавец!!!
Достоинства:
Комментарий:
класс!!! светиться красиво..пока работает исправно..не воняет..я довольна
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то в доме появился \"тот самый классный\" чайник. Здо́рово. Великолепно, Hyundai ! :)
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла рваная,но в внутри всё целое, работает тихо, норм можно брать
Достоинства:
Комментарий:
приличный чайник, шумит - но прям значительно тише чем чайники за стоимость до 1000 рублей. Никакой лишней функционалки не содержит, внешне приемлемо выглядит. Если важен дизайн-далеко не везде впишется и по эстетике и по размерам. Но приемлемый вполне за свою среднюю цену
Достоинства:
Комментарий:
Чайник симпатичный, особого запаха пластика не ощущаю. Любой чайник перед эксплуатацией рекомендуют кипятить с лимонной кислотой. Менее шумный, чем мой предыдущий. Пластик с виду качественный, надеюсь, послужит этот красавчик. Дополню: он ещё лёгкий, приятно и легко в руках держать. Один, можно сказать, минус: не всегда видно хорошо уровень воды.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник для дачи, выбирала из недорогих. Сам чайник прозрачный пластиковый, сверху чёрный пластик поплотнее. Нагревается быстро, не пахнет ничем
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Через месяц работала только подсветка, нагревательный элемент вышел из строя ...
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник! Быстрый, хорошо держит тепло. Моется тоже отлично лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
согласно описанию, хорош чайник, нет посторонних запахов, работает почти бесшумно. весёлый.
Достоинства:
Комментарий:
закипает быстро, от воды запаха нет, работает тихо. довольная посмотрим сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник,необычный.Пластиком не пахнет,от слова,совсем.Спасибочки
Достоинства:
Комментарий:
КЛЁВЫЙ чайникВода закипает быстро.В общем советую.
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, со своими функциями справляется, что ещё тут сказать то
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый,лёгкий,не пахнет пластмассой, надеюсь прослужит долго. Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивый и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НевозмОжно насмотрЕться, налюбовАться ИМ Очень сильно понравился всей семье ОГРОМНОЕ СПАСИБО Продавцу и, конечно же, Производителю