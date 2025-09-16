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Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2012

17 Отзывы
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518334
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Размеры в упаковке, см
22х22х19
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2012

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2012

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
чайник красивый. вскипятил несколько раз,остался запах пластика. вскипятил с содой,запах пропал но привкус воды отдаёт пластиком.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Космос, а не чайник, уже пол года нарадоваться не могу-красавец!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
класс!!! светиться красиво..пока работает исправно..не воняет..я довольна
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то в доме появился \"тот самый классный\" чайник. Здо́рово. Великолепно, Hyundai ! :)
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла рваная,но в внутри всё целое, работает тихо, норм можно брать
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Инал Д.

Достоинства:


Комментарий:
приличный чайник, шумит - но прям значительно тише чем чайники за стоимость до 1000 рублей. Никакой лишней функционалки не содержит, внешне приемлемо выглядит. Если важен дизайн-далеко не везде впишется и по эстетике и по размерам. Но приемлемый вполне за свою среднюю цену
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник симпатичный, особого запаха пластика не ощущаю. Любой чайник перед эксплуатацией рекомендуют кипятить с лимонной кислотой. Менее шумный, чем мой предыдущий. Пластик с виду качественный, надеюсь, послужит этот красавчик. Дополню: он ещё лёгкий, приятно и легко в руках держать. Один, можно сказать, минус: не всегда видно хорошо уровень воды.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чайник для дачи, выбирала из недорогих. Сам чайник прозрачный пластиковый, сверху чёрный пластик поплотнее. Нагревается быстро, не пахнет ничем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анжела П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Через месяц работала только подсветка, нагревательный элемент вышел из строя ...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Полина П.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник! Быстрый, хорошо держит тепло. Моется тоже отлично лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вера Д.

Достоинства:


Комментарий:
согласно описанию, хорош чайник, нет посторонних запахов, работает почти бесшумно. весёлый.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
закипает быстро, от воды запаха нет, работает тихо. довольная посмотрим сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Инга С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник,необычный.Пластиком не пахнет,от слова,совсем.Спасибочки
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор И

Достоинства:


Комментарий:
КЛЁВЫЙ чайникВода закипает быстро.В общем советую.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший, со своими функциями справляется, что ещё тут сказать то
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый,лёгкий,не пахнет пластмассой, надеюсь прослужит долго. Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НевозмОжно насмотрЕться, налюбовАться ИМ Очень сильно понравился всей семье ОГРОМНОЕ СПАСИБО Продавцу и, конечно же, Производителю



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: подсветка воды, индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
чайник красивый. вскипятил несколько раз,остался запах пластика. вскипятил с содой,запах пропал но привкус воды отдаёт пластиком.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Космос, а не чайник, уже пол года нарадоваться не могу-красавец!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
класс!!! светиться красиво..пока работает исправно..не воняет..я довольна
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то в доме появился \"тот самый классный\" чайник. Здо́рово. Великолепно, Hyundai ! :)
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла рваная,но в внутри всё целое, работает тихо, норм можно брать
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Инал Д.

Достоинства:


Комментарий:
приличный чайник, шумит - но прям значительно тише чем чайники за стоимость до 1000 рублей. Никакой лишней функционалки не содержит, внешне приемлемо выглядит. Если важен дизайн-далеко не везде впишется и по эстетике и по размерам. Но приемлемый вполне за свою среднюю цену
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник симпатичный, особого запаха пластика не ощущаю. Любой чайник перед эксплуатацией рекомендуют кипятить с лимонной кислотой. Менее шумный, чем мой предыдущий. Пластик с виду качественный, надеюсь, послужит этот красавчик. Дополню: он ещё лёгкий, приятно и легко в руках держать. Один, можно сказать, минус: не всегда видно хорошо уровень воды.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чайник для дачи, выбирала из недорогих. Сам чайник прозрачный пластиковый, сверху чёрный пластик поплотнее. Нагревается быстро, не пахнет ничем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анжела П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Через месяц работала только подсветка, нагревательный элемент вышел из строя ...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Полина П.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник! Быстрый, хорошо держит тепло. Моется тоже отлично лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вера Д.

Достоинства:


Комментарий:
согласно описанию, хорош чайник, нет посторонних запахов, работает почти бесшумно. весёлый.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Валентина П.

Достоинства:


Комментарий:
закипает быстро, от воды запаха нет, работает тихо. довольная посмотрим сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Инга С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник,необычный.Пластиком не пахнет,от слова,совсем.Спасибочки
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор И

Достоинства:


Комментарий:
КЛЁВЫЙ чайникВода закипает быстро.В общем советую.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший, со своими функциями справляется, что ещё тут сказать то
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый,лёгкий,не пахнет пластмассой, надеюсь прослужит долго. Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень красивый и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НевозмОжно насмотрЕться, налюбовАться ИМ Очень сильно понравился всей семье ОГРОМНОЕ СПАСИБО Продавцу и, конечно же, Производителю


Чайник электрический Hyundai HYK-G2012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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