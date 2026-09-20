Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 1
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 2
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 3
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 4
Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 4
  • Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х20
Вес, кг.
8.5

Описание товара Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR

ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR принадлежит к моделям линейно-интерактивного типа. Данное устройство с резервным аккумуляторным питанием в случае отключения электроэнергии обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования. Данная модель характеризуется полной выходной мощностью 1200 ВА и наличием 4 розеток стандарта евро. Панель светодиодных индикаторов отображает текущее состояние работы. Среди других особенностей ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR отмечаются функция холодного старта и возможность замены батарей.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR принадлежит к моделям линейно-интерактивного типа. Данное устройство с резервным аккумуляторным питанием в случае отключения электроэнергии обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования. Данная модель характеризуется полной выходной мощностью 1200 ВА и наличием 4 розеток стандарта евро. Панель светодиодных индикаторов отображает текущее состояние работы. Среди других особенностей ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR отмечаются функция холодного старта и возможность замены батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания APC BVX1200LI-GR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...