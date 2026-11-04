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Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)

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Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 6
Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 7
Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутеры
Стандарт Wi-Fi
5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 1
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 2
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 3
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 4
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 5
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 6
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 7
  • Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)
7 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутеры
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NATрежим MESHBeamformingсетевой экран (Firewall)
Маршрутизатор
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
100x100x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)

Tenda MW12 - трехдиапазонная гигабитная Wi-Fi Mesh система АС2100, рекомендуемая для помещений с высокоскоростным широкополосным доступом и сетей, где критична повышенная производительность и надежность сети. Основанная на технологии Tenda Mesh, Mesh система создает распределенную сеть с несколькими узлами по всему дому. Комплект из трех блоков MW12 обеспечивает зону покрытия высокоскоростным бесшовным роумингом площадь до 500 м2. Обладая тремя диапазонами частот (2.4 ГГц, 5 ГГц -1, 5 ГГц -2) и полными гигабитными портами, MW12 позволяет в полной мере и максимально эффективно использовать потенциал высокоскоростного широкополосного доступа. MW12 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi - до 2100 Мбит/с: 2.4 ГГц: 300 Мбит/с, 5 ГГц -1: 867 Мбит/с, 5 ГГц -2: 867 Мбит/с. Служебная транспортная сеть (backhaul) на частоте 5 ГГц-2 существенно повышает производительность и скоростные характеристики системы по сравнению с двухдиапазонным системами. Система оснащена мощным процессором с частотой 900 МГц и объемом памяти- 256 МБ, что помогает обрабатывать ощутимо большее количество устройств локальной сети. Все устройства сети могут одновременно пользоваться высокоскоростным трехдиапазонным Wi-Fi с минимальной задержкой, что критично для потоковой передачи данных 4К, видеоконференций, online Интернет-игр и приложений VR HD. Как и все системы линейки Nova, MW12 отличается простой установкой -блоки преднастроены для работы в единой сети заранее, и предполагает как автоматическое подключение к сети, так и добавление блоков вручную.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK)




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутеры
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NATрежим MESHBeamformingсетевой экран (Firewall)
Маршрутизатор
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
100x100x100 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda MW12 - трехдиапазонная гигабитная Wi-Fi Mesh система АС2100, рекомендуемая для помещений с высокоскоростным широкополосным доступом и сетей, где критична повышенная производительность и надежность сети. Основанная на технологии Tenda Mesh, Mesh система создает распределенную сеть с несколькими узлами по всему дому. Комплект из трех блоков MW12 обеспечивает зону покрытия высокоскоростным бесшовным роумингом площадь до 500 м2. Обладая тремя диапазонами частот (2.4 ГГц, 5 ГГц -1, 5 ГГц -2) и полными гигабитными портами, MW12 позволяет в полной мере и максимально эффективно использовать потенциал высокоскоростного широкополосного доступа. MW12 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi - до 2100 Мбит/с: 2.4 ГГц: 300 Мбит/с, 5 ГГц -1: 867 Мбит/с, 5 ГГц -2: 867 Мбит/с. Служебная транспортная сеть (backhaul) на частоте 5 ГГц-2 существенно повышает производительность и скоростные характеристики системы по сравнению с двухдиапазонным системами. Система оснащена мощным процессором с частотой 900 МГц и объемом памяти- 256 МБ, что помогает обрабатывать ощутимо большее количество устройств локальной сети. Все устройства сети могут одновременно пользоваться высокоскоростным трехдиапазонным Wi-Fi с минимальной задержкой, что критично для потоковой передачи данных 4К, видеоконференций, online Интернет-игр и приложений VR HD. Как и все системы линейки Nova, MW12 отличается простой установкой -блоки преднастроены для работы в единой сети заранее, и предполагает как автоматическое подключение к сети, так и добавление блоков вручную.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi Mesh система Tenda 2NODE NOVA MW12(2-PACK) - данный товар вы можете купить по цене 7830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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