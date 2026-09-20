Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Питание
автономное, от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515775
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Насадки
4 шт.
Питание
автономное, от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
433
Описание товара Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт)
Машинка для стрижки бороды Beurer HR4000 справится с уходом за бородой на отлично. Стрижка, как у лучших парикмахеров, четыре насадки в комплекте позволят вам сформировать нужную форму бороды и поддерживать ее. Beurer отдельно выпускает комплектующие для бритв и триммеров, поэтому необходимость в замене устройства отпадет сама собой, достаточно заменить расходники, и машинка снова готова ухаживать за вашей бородой.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Насадки
4 шт.
Питание
автономное, от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Машинка для стрижки бороды Beurer HR4000 справится с уходом за бородой на отлично. Стрижка, как у лучших парикмахеров, четыре насадки в комплекте позволят вам сформировать нужную форму бороды и поддерживать ее. Beurer отдельно выпускает комплектующие для бритв и триммеров, поэтому необходимость в замене устройства отпадет сама собой, достаточно заменить расходники, и машинка снова готова ухаживать за вашей бородой.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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