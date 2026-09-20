Top.Mail.Ru
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 1
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 2
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 3
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 4
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 5
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 6
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 7
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 8
Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Питание
автономное, от сети
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 1
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 2
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 3
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 4
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 5
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 6
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 7
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 8
  • Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515775
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Насадки
4 шт.
Питание
автономное, от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
433

Описание товара Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт)

Машинка для стрижки бороды Beurer HR4000 справится с уходом за бородой на отлично. Стрижка, как у лучших парикмахеров, четыре насадки в комплекте позволят вам сформировать нужную форму бороды и поддерживать ее. Beurer отдельно выпускает комплектующие для бритв и триммеров, поэтому необходимость в замене устройства отпадет сама собой, достаточно заменить расходники, и машинка снова готова ухаживать за вашей бородой.

Отзывы о товаре Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, насадки, инструкция, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
27
Насадки
4 шт.
Питание
автономное, от сети
Тип элементов питания
аккумулятор
Описание
Машинка для стрижки бороды Beurer HR4000 справится с уходом за бородой на отлично. Стрижка, как у лучших парикмахеров, четыре насадки в комплекте позволят вам сформировать нужную форму бороды и поддерживать ее. Beurer отдельно выпускает комплектующие для бритв и триммеров, поэтому необходимость в замене устройства отпадет сама собой, достаточно заменить расходники, и машинка снова готова ухаживать за вашей бородой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Beurer HR4000 черный (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...