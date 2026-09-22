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Триммер для бороды Braun BT5520 черный купить с доставкой в Москве
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Триммер для бороды Braun BT5520 черный

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Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 1
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 2
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 3
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 4
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 5
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 6
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 7
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 8
Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, бритвенный станок, чехол, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
33 мм
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Питание
от аккумулятора
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 1
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 2
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 3
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 4
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 5
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 6
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 7
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 8
  • Триммер для бороды Braun BT5520 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716862
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, бритвенный станок, чехол, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
33 мм
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Насадки
гребни
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
500

Описание товара Триммер для бороды Braun BT5520 черный

Триммер Braun — это надежное устройство для ухода за прической, бородой и усами. Современный дизайн в элегантном черном цвете делает его стильным дополнением для любого мужчины. Этот триммер оснащен высококачественными лезвиями из нержавеющей стали, обеспечивая долговечность и точность в каждой стрижке. С максимальной длиной стрижки до 20 мм и минимальной длиной всего 0.5 мм, триммер Braun предлагает широкий диапазон для настройки, чтобы вы могли легко достичь желаемой длины и стиля. Это делает его универсальным инструментом для создания различных вариантов причесок и ухода за лицом. Хотя в предоставленных характеристиках не указаны тип элементов питания и длина провода, продукция Braun обычно известна своей удобностью в использовании и продуманностью в каждой детали. Триммеры Braun, как правило, оснащены мощными аккумуляторами или шнуром достаточной длины для комфортной эксплуатации. Триммер Braun — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный стиль в одно время.

Отзывы о товаре Триммер для бороды Braun BT5520 черный




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Триммер
Назначение
для прически, для бороды и усов
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, бритвенный станок, чехол, щеточка для чистки
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Ширина ножа
33 мм
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Максимальная длина стрижки
20
Насадки
гребни
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Braun — это надежное устройство для ухода за прической, бородой и усами. Современный дизайн в элегантном черном цвете делает его стильным дополнением для любого мужчины. Этот триммер оснащен высококачественными лезвиями из нержавеющей стали, обеспечивая долговечность и точность в каждой стрижке. С максимальной длиной стрижки до 20 мм и минимальной длиной всего 0.5 мм, триммер Braun предлагает широкий диапазон для настройки, чтобы вы могли легко достичь желаемой длины и стиля. Это делает его универсальным инструментом для создания различных вариантов причесок и ухода за лицом. Хотя в предоставленных характеристиках не указаны тип элементов питания и длина провода, продукция Braun обычно известна своей удобностью в использовании и продуманностью в каждой детали. Триммеры Braun, как правило, оснащены мощными аккумуляторами или шнуром достаточной длины для комфортной эксплуатации. Триммер Braun — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и современный стиль в одно время.
Самовывоз
Доставка
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