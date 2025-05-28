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Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56

24 Отзывы
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Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 1
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 2
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 3
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 4
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 5
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 6
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512769
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x160x87 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х11
Вес, г.
650

Описание товара Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56

Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-AX56, 2.4/5 ГГц, 1201Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 3 antennas, SIM-slot LTE, Чёрный, 4G-AX56

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей D.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, очень прост в настройке
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Бубенова Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
отлично,подключала гудлайн, мужчина быстро все подключил,проблем не было
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, настройка понятная. WiFi сигнал отличный. У меня от провайдера 200 Мбит/с, Wi-Fi 5 GHz выдает 240-260 Мбит/с.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
получил все ок,вес комплект,установили минут за пять,все быстро и все заработало,шустрый..спасибо продавцу,рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, очень прост в настройках, буквально за 10 минут установил вместе с настройкой (большой плюс настраивается буквально за 2 клика мышкой). Добивает очень хорошо, рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая, роутер тоже. Подключение быстрое, настройка занимает 3 минуты, справится может даже ребёнок. Сигнал подает отлично, интернет летает. Подходит для квартир где панельные, железобетонные стены.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший роутер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем, вроде как двухканальный
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
супер роутер советую летает очень шустрый спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги очень крутой роутер,по железной части, чуть чуть хуже archer c80,а ценник в двое меньше.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Всё соответствует описанию...Установил , подключил всё минут за 5-7 без танцев с бубнами....
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Богдан К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Подключился без проблем, я думал, что будет сложная настройка, но нет. Буквально придумал пароль для вайфая и выбрал название сети. Достает на очень большое расстояние
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! раздача шикарная. живём в старом фонде, стены толстые. Передача отличная! рекомендую однозначно! настройка простая.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Настройка быстрая, работает лучше чем старый Тп-линк, посмотрим что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Настройка проще простого, он все делает сам, достаточно с ним соглашаться. Качество сигнала отличное.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Василий Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел быстро,хорошо упакован всё в целостности,настройка без проблем,гугл в помощ
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер! настройка практически не потребовалась, подкючил кабель и все заработало! wi-fi сигнал стабильный, площадь покрытия широкая, сила сигнала на уровне , раздача стабильная!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично! Жаль провайдер такую скорость не дает) сам роутер летает. Очень нравится, цена супер. Коробка в отличном состоянии. Настраивается легко )
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, подключил к поставщику и настроил, Тв и прочее. Только беспокоит постоянные отключения интернета у всего дома, перезагрузка помогает, но случается очень часто
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Провоторова Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший роутер! пока не нашёл мест,где хоть одна полоса связи бы пропала! в апреле в Турцию полечу,может хоть там он меня не достанет?@))
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью рабочий аппарат, советую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,своих денег стоит,живу на втором ловит даже на улице ,и показывает антену на полную
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый, есть одна вмятина на на коробке но незначительная. Все работает отлично, выглядит и соответствует фотографиям.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вместо старого dlink. Выглядит прикольно, с настройками заморочек нет. Сколько уже стоит - ни разу не понадобилась перезагрузка или были какие-то проблемы. В целом довольна



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x160x87 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-AX56, 2.4/5 ГГц, 1201Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 3 antennas, SIM-slot LTE, Чёрный, 4G-AX56
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей D.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, очень прост в настройке
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Бубенова Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
отлично,подключала гудлайн, мужчина быстро все подключил,проблем не было
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, настройка понятная. WiFi сигнал отличный. У меня от провайдера 200 Мбит/с, Wi-Fi 5 GHz выдает 240-260 Мбит/с.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
получил все ок,вес комплект,установили минут за пять,все быстро и все заработало,шустрый..спасибо продавцу,рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, очень прост в настройках, буквально за 10 минут установил вместе с настройкой (большой плюс настраивается буквально за 2 клика мышкой). Добивает очень хорошо, рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая, роутер тоже. Подключение быстрое, настройка занимает 3 минуты, справится может даже ребёнок. Сигнал подает отлично, интернет летает. Подходит для квартир где панельные, железобетонные стены.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший роутер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем, вроде как двухканальный
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
супер роутер советую летает очень шустрый спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги очень крутой роутер,по железной части, чуть чуть хуже archer c80,а ценник в двое меньше.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Всё соответствует описанию...Установил , подключил всё минут за 5-7 без танцев с бубнами....
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Богдан К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Подключился без проблем, я думал, что будет сложная настройка, но нет. Буквально придумал пароль для вайфая и выбрал название сети. Достает на очень большое расстояние
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! раздача шикарная. живём в старом фонде, стены толстые. Передача отличная! рекомендую однозначно! настройка простая.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Настройка быстрая, работает лучше чем старый Тп-линк, посмотрим что будет дальше
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Настройка проще простого, он все делает сам, достаточно с ним соглашаться. Качество сигнала отличное.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Василий Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел быстро,хорошо упакован всё в целостности,настройка без проблем,гугл в помощ
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер! настройка практически не потребовалась, подкючил кабель и все заработало! wi-fi сигнал стабильный, площадь покрытия широкая, сила сигнала на уровне , раздача стабильная!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично! Жаль провайдер такую скорость не дает) сам роутер летает. Очень нравится, цена супер. Коробка в отличном состоянии. Настраивается легко )
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, подключил к поставщику и настроил, Тв и прочее. Только беспокоит постоянные отключения интернета у всего дома, перезагрузка помогает, но случается очень часто
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Провоторова Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший роутер! пока не нашёл мест,где хоть одна полоса связи бы пропала! в апреле в Турцию полечу,может хоть там он меня не достанет?@))
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью рабочий аппарат, советую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,своих денег стоит,живу на втором ловит даже на улице ,и показывает антену на полную
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал целый, есть одна вмятина на на коробке но незначительная. Все работает отлично, выглядит и соответствует фотографиям.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вместо старого dlink. Выглядит прикольно, с настройками заморочек нет. Сколько уже стоит - ни разу не понадобилась перезагрузка или были какие-то проблемы. В целом довольна


Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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