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Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512607
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.34

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный

Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее как для профессиональных геймеров, так и для пользователей, которые ценят комфорт и функциональность. Эта механическая клавиатура оснащена кликающими переключателями, предоставляя тактильное и звуковое подтверждение нажатия, что особенно важно для игр и набора текста. Подключение происходит через надежный и стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,8 метра обеспечивает удобство в использовании, позволяя размещать клавиатуру на оптимальном расстоянии от ПК. Она имеет полную раскладку ANSI, что включает в себя 104 клавиши, среди которых присутствует и функциональная клавиша (Fn), расширяющая возможности ввода. Клавиатура выполнена в стильной бело-черной цветовой гамме, а подсветка клавиш добавляет не только эстетическую привлекательность, но и функциональность, облегчая использование клавиатуры в условиях недостаточной освещенности. Этот полноразмерный аксессуар станет идеальным дополнением для любого рабочего стола, обеспечивая высокий уровень производительности и комфорта. Независимо от того, собираетесь ли вы участвовать в напряженных игровых сессиях или просто работать за компьютером, клавиатура A4TECH готова удовлетворить все ваши потребности.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее как для профессиональных геймеров, так и для пользователей, которые ценят комфорт и функциональность. Эта механическая клавиатура оснащена кликающими переключателями, предоставляя тактильное и звуковое подтверждение нажатия, что особенно важно для игр и набора текста. Подключение происходит через надежный и стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,8 метра обеспечивает удобство в использовании, позволяя размещать клавиатуру на оптимальном расстоянии от ПК. Она имеет полную раскладку ANSI, что включает в себя 104 клавиши, среди которых присутствует и функциональная клавиша (Fn), расширяющая возможности ввода. Клавиатура выполнена в стильной бело-черной цветовой гамме, а подсветка клавиш добавляет не только эстетическую привлекательность, но и функциональность, облегчая использование клавиатуры в условиях недостаточной освещенности. Этот полноразмерный аксессуар станет идеальным дополнением для любого рабочего стола, обеспечивая высокий уровень производительности и комфорта. Независимо от того, собираетесь ли вы участвовать в напряженных игровых сессиях или просто работать за компьютером, клавиатура A4TECH готова удовлетворить все ваши потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный – стоимость товара 5810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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