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Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) купить с доставкой в Москве
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Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR)

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Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 1
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 2
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 3
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 4
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 5
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 6
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 7
Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 8
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Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 1
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 2
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 3
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 4
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 5
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 6
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 7
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 8
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 9
  • Монитор Gigabyte 27&quot; G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512274
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
50х40х5
Вес, кг.
8.7

Описание товара Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR)

Невероятные впечатления от игрового процесса обеспечивает монитор игровой GIGABYTE G27QC A. 27-дюймовый экран обладает VA матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение 2560x1440 пикселей и насыщенную цветопередачу. За счет изогнутости 1500R достигается полное погружение в происходящие события на экране. Благодаря моментальному времени отклика в 1 мс обеспечивается плавное отображение динамичных сцен, а технология AMD FreeSync эффективно устраняет мерцания и подергивания изображения. Монитор игровой GIGABYTE G27QC A гарантирует комфортные условия работы за счет эргономичной конструкции с возможностью менять угол наклона экрана и регулировать его высоту. Для подключения источников сигнала, периферии и аксессуаров предусмотрены разъемы HDMI, Display Port и USB 3.0.

Отзывы о товаре Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Монитор
Описание
Невероятные впечатления от игрового процесса обеспечивает монитор игровой GIGABYTE G27QC A. 27-дюймовый экран обладает VA матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение 2560x1440 пикселей и насыщенную цветопередачу. За счет изогнутости 1500R достигается полное погружение в происходящие события на экране. Благодаря моментальному времени отклика в 1 мс обеспечивается плавное отображение динамичных сцен, а технология AMD FreeSync эффективно устраняет мерцания и подергивания изображения. Монитор игровой GIGABYTE G27QC A гарантирует комфортные условия работы за счет эргономичной конструкции с возможностью менять угол наклона экрана и регулировать его высоту. Для подключения источников сигнала, периферии и аксессуаров предусмотрены разъемы HDMI, Display Port и USB 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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