Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510532
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
4
Типы насадок
для гидромассажа десен, для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)
Насадки для ирригаторов полости рта CS Medica Aquapulsar AP-10: стандартные насадки (2 шт.), насадка для чистки языка (1 шт.), пучковая для имплантов и коронок. Совместимы с ирригаторами CS Medica моделей OS-1.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
4
Типы насадок
для гидромассажа десен, для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Насадки для ирригаторов полости рта CS Medica Aquapulsar AP-10: стандартные насадки (2 шт.), насадка для чистки языка (1 шт.), пучковая для имплантов и коронок. Совместимы с ирригаторами CS Medica моделей OS-1.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
Давление слабое. А так пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ирригатор хороший, супруге понравился. Из недостатков, и то едва это недостатки, а скорее, придирки: коротковатый провод и небольшой резервуар воды. В целом, комплектация и общее качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
ухудшается напор струи если чуть неплотно встанет емкость. была уже несколько раз такая проблема
Достоинства:
Комментарий:
довольно мощный.рекомендую продавца. доставка курьером очень быстро. с задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, девушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука, компактаная и ни чего лишнего не торчит. Трубка убирается в свой отсек. крепление ирригатора очень удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили. Нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, все пришло целое. У меня это первый ирригатор и для меня пользоваться было очень непривычно. Спасибо большое что инструкция была на русском языке, очень легко разобраться в использовании. Ирригатор прекрасен в использовании. Выбрала именно этот ирригатор из-за очень длинного провода, легко достать до любой розетки. Спасибо большое, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это мой первый ирригатор, сравнить не с чем. Всё в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штука. Особенно со специальной жидкостью.
Достоинства:
Комментарий:
работает свою функцию выполняет. очень хорошо за эти деньги. коробка была порвана.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество изготовления! Прекрасный стиль и качество материалов, пластик без какого либо запаха! К ирригатору пришлось привыкать, имею большой опыт с ирригатором Аквапульсар десятилетней давности, но он к сожалению вышел из строя, в нем была насадка, струя которой выходила почти под прямым углом к телу насадки, в новой конструкции выход под острым углом и к этому нужно привыкнуть. Давление струи достаточно высокое, мне достаточно 6 деления регулятора, Ёмкости резервуара мне хватает с запасом (70% от ёмкости), супруге полный объём на пределе, но она использует 8 деление регулятора. Шумность вполне приемлемая. Что бы я предложил разработчикам, так это увеличить длину шланга и его эластичность, это очень критично, т.к. даже установка ирригатора на раковину не обеспечивает легкую доступность к полости рта, приходится растягивать шланг каждый раз. Очень неустойчиво стоит резервуар из - за жесткой пружины клапана. В целом очень хорошее впечатление, спасибо изготовителю и продавьцу!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, вроде работает, лишнего не брызгает, вода заканчивается довольно быстро, но если приноровится, бака на одну чистку будет хватать, за свои деньги хорош, надеюсь отработает долго
Достоинства:
Комментарий:
качество устраивает, свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
всё целое, вовремя, работает, но поставил 4 звезды, так как ожидал лучшего, есть другой, этой же фирмы, гораздо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
Работает) спасибо! Очень красивый, главное, чтобы в деле помог!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Единственное, я бы увеличил резервуар для воды.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ирригатор. Но провод с водой значительно короче, чем в предыдущих моделях, что несколько снижает впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ирригатор, отличный напор.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат отличный, но одна насадка для Импланта быстро вышла из строя
Достоинства:
Комментарий:
Работу выполняет неплохо, но очень шумный
Достоинства:
Комментарий:
Не всегда насадка встает в гнездо сразу, мешает трубка.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый , без дополнительной упаковки , в фирменной коробке (не успела сфотографировать, покупала на подарок) Мама установила себе импланты и для ухода , необходим был ирригатор (стоматолог сказал что прекрасно выполняет свои функции данная модель) все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный домашний ирригатор отпррверенной фирмы. Мне и жене очень понравился! Рекомендуем, отлично удаляет остатки пищи и чистит десна!
Достоинства:
Комментарий:
Прочищает очень хорошо. Раньше пользовалась нитью и ёршиками. После данного ирригатора все чисто! Проверяла старым способом после использования ирригатора - все идеально вычистил! Объёма 600 мл достаточно. Струя мощная и настраивается. В комплекте много насадок. Рекомендую.
Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-10 для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (4 шт.)
Достоинства:
Комментарий:
Давление слабое. А так пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ирригатор хороший, супруге понравился. Из недостатков, и то едва это недостатки, а скорее, придирки: коротковатый провод и небольшой резервуар воды. В целом, комплектация и общее качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
ухудшается напор струи если чуть неплотно встанет емкость. была уже несколько раз такая проблема
Достоинства:
Комментарий:
довольно мощный.рекомендую продавца. доставка курьером очень быстро. с задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, девушке понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука, компактаная и ни чего лишнего не торчит. Трубка убирается в свой отсек. крепление ирригатора очень удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили. Нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, все пришло целое. У меня это первый ирригатор и для меня пользоваться было очень непривычно. Спасибо большое что инструкция была на русском языке, очень легко разобраться в использовании. Ирригатор прекрасен в использовании. Выбрала именно этот ирригатор из-за очень длинного провода, легко достать до любой розетки. Спасибо большое, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это мой первый ирригатор, сравнить не с чем. Всё в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штука. Особенно со специальной жидкостью.
Достоинства:
Комментарий:
работает свою функцию выполняет. очень хорошо за эти деньги. коробка была порвана.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество изготовления! Прекрасный стиль и качество материалов, пластик без какого либо запаха! К ирригатору пришлось привыкать, имею большой опыт с ирригатором Аквапульсар десятилетней давности, но он к сожалению вышел из строя, в нем была насадка, струя которой выходила почти под прямым углом к телу насадки, в новой конструкции выход под острым углом и к этому нужно привыкнуть. Давление струи достаточно высокое, мне достаточно 6 деления регулятора, Ёмкости резервуара мне хватает с запасом (70% от ёмкости), супруге полный объём на пределе, но она использует 8 деление регулятора. Шумность вполне приемлемая. Что бы я предложил разработчикам, так это увеличить длину шланга и его эластичность, это очень критично, т.к. даже установка ирригатора на раковину не обеспечивает легкую доступность к полости рта, приходится растягивать шланг каждый раз. Очень неустойчиво стоит резервуар из - за жесткой пружины клапана. В целом очень хорошее впечатление, спасибо изготовителю и продавьцу!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, вроде работает, лишнего не брызгает, вода заканчивается довольно быстро, но если приноровится, бака на одну чистку будет хватать, за свои деньги хорош, надеюсь отработает долго
Достоинства:
Комментарий:
качество устраивает, свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
всё целое, вовремя, работает, но поставил 4 звезды, так как ожидал лучшего, есть другой, этой же фирмы, гораздо удобнее
Достоинства:
Комментарий:
Работает) спасибо! Очень красивый, главное, чтобы в деле помог!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Единственное, я бы увеличил резервуар для воды.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ирригатор. Но провод с водой значительно короче, чем в предыдущих моделях, что несколько снижает впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ирригатор, отличный напор.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат отличный, но одна насадка для Импланта быстро вышла из строя
Достоинства:
Комментарий:
Работу выполняет неплохо, но очень шумный
Достоинства:
Комментарий:
Не всегда насадка встает в гнездо сразу, мешает трубка.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый , без дополнительной упаковки , в фирменной коробке (не успела сфотографировать, покупала на подарок) Мама установила себе импланты и для ухода , необходим был ирригатор (стоматолог сказал что прекрасно выполняет свои функции данная модель) все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный домашний ирригатор отпррверенной фирмы. Мне и жене очень понравился! Рекомендуем, отлично удаляет остатки пищи и чистит десна!
Достоинства:
Комментарий:
Прочищает очень хорошо. Раньше пользовалась нитью и ёршиками. После данного ирригатора все чисто! Проверяла старым способом после использования ирригатора - все идеально вычистил! Объёма 600 мл достаточно. Струя мощная и настраивается. В комплекте много насадок. Рекомендую.