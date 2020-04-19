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Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) купить с доставкой в Москве
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Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.)

2 Отзывы
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Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 1
Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 2
Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 3
Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 4
Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов
  • Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 1
  • Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 2
  • Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 3
  • Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 4
  • Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288307
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов
Размеры в упаковке, см
11х4х1
Вес, г.
300

Описание товара Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.)

Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.)

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2020
Ирина

Достоинства:
Мягкие,подходят под детские щетки. Хорошая цена !!

Недостатки:
ИХ НЕТ!!!!!

Комментарий:
Уже неоднократно покупаю! отличный насадки!!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2020
Ольга Л.

Достоинства:
Две насадки в комплекте к щетке, маленькие, как раз для маленьких зубок

Недостатки:
нет

Комментарий:
Удобно, что можно купить в одном месте, я заказала сразу щётку и комплект насадок, в общей сложности получилось 4 насадки, хватит надолго.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов
Описание
Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2020
Ирина

Достоинства:
Мягкие,подходят под детские щетки. Хорошая цена !!

Недостатки:
ИХ НЕТ!!!!!

Комментарий:
Уже неоднократно покупаю! отличный насадки!!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2020
Ольга Л.

Достоинства:
Две насадки в комплекте к щетке, маленькие, как раз для маленьких зубок

Недостатки:
нет

Комментарий:
Удобно, что можно купить в одном месте, я заказала сразу щётку и комплект насадок, в общей сложности получилось 4 насадки, хватит надолго.


Насадки CS Medica SP-51 для зубной щетки CS Medica CS-561 Kids (2шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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