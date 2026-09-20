Top.Mail.Ru
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 1
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 2
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 3
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 4
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 5
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 6
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 7
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 8
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 9
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 1
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 2
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 3
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 4
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 5
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 6
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 7
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 8
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 9
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508314
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
белый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
13.5

Описание товара Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа

Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
белый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER черный/белый эко.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...