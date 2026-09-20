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Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий

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Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 2
Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 3
Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 2
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 3
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-545 синий - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497692
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
14.8

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий

Пружинно-винтовой механизм качания спинки без фиксации. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 16,35 кг. Объем: 0,176 м3. Габариты (мм): 825х320х665.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ CH-545 синий




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Описание
Пружинно-винтовой механизм качания спинки без фиксации. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 16,35 кг. Объем: 0,176 м3. Габариты (мм): 825х320х665.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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