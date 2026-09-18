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Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) купить с доставкой в Москве
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Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW)

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Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 1
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 2
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 3
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 4
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 5
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 6
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 7
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 8
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 9
Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 1
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 2
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 3
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 4
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 5
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 6
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 7
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 8
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 9
  • Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272034
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW)

Современное кресло с выраженной поясничной поддержкой. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки. Сиденье - в ткани TW, повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.

Кресло BRABIX подарит любому сотруднику, много времени проводящему за компьютером или обработкой документов, бесценный комфорт. Конструкция и форма этой модели продумана с максимальной тщательностью и скрупулезностью, чтобы пользователь не чувствовал даже намека на дискомфорт, долгое время пребывая в сидячем положении.

Кресло BRABIX долгое время будет радовать своим презентабельным и строгим обликом. Спинка анатомической формы предоставит комфорт спине, снизив нагрузку на нее и не позволив утомляемости испортить настроение.

Регулировка высоты, глубины сиденья, а также высоты и наклона спинки позволят настроить кресло исходя из требований и предпочтений пользователя. Удобные подлокотники добавят комфорта, а присутствующие в конструкции колесики позволят перемещать устройство по помещению.

Отзывы о товаре Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Современное кресло с выраженной поясничной поддержкой. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки. Сиденье - в ткани TW, повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.

Кресло BRABIX подарит любому сотруднику, много времени проводящему за компьютером или обработкой документов, бесценный комфорт. Конструкция и форма этой модели продумана с максимальной тщательностью и скрупулезностью, чтобы пользователь не чувствовал даже намека на дискомфорт, долгое время пребывая в сидячем положении.

Кресло BRABIX долгое время будет радовать своим презентабельным и строгим обликом. Спинка анатомической формы предоставит комфорт спине, снизив нагрузку на нее и не позволив утомляемости испортить настроение.

Регулировка высоты, глубины сиденья, а также высоты и наклона спинки позволят настроить кресло исходя из требований и предпочтений пользователя. Удобные подлокотники добавят комфорта, а присутствующие в конструкции колесики позволят перемещать устройство по помещению.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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