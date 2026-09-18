Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло BRABIX Drive MG-350 (с подлокотниками черное TW)
Современное кресло с выраженной поясничной поддержкой. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки. Сиденье - в ткани TW, повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Кресло BRABIX подарит любому сотруднику, много времени проводящему за компьютером или обработкой документов, бесценный комфорт. Конструкция и форма этой модели продумана с максимальной тщательностью и скрупулезностью, чтобы пользователь не чувствовал даже намека на дискомфорт, долгое время пребывая в сидячем положении.
Кресло BRABIX долгое время будет радовать своим презентабельным и строгим обликом. Спинка анатомической формы предоставит комфорт спине, снизив нагрузку на нее и не позволив утомляемости испортить настроение.
Регулировка высоты, глубины сиденья, а также высоты и наклона спинки позволят настроить кресло исходя из требований и предпочтений пользователя. Удобные подлокотники добавят комфорта, а присутствующие в конструкции колесики позволят перемещать устройство по помещению.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Современное кресло с выраженной поясничной поддержкой. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки. Сиденье - в ткани TW, повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Кресло BRABIX подарит любому сотруднику, много времени проводящему за компьютером или обработкой документов, бесценный комфорт. Конструкция и форма этой модели продумана с максимальной тщательностью и скрупулезностью, чтобы пользователь не чувствовал даже намека на дискомфорт, долгое время пребывая в сидячем положении.
Кресло BRABIX долгое время будет радовать своим презентабельным и строгим обликом. Спинка анатомической формы предоставит комфорт спине, снизив нагрузку на нее и не позволив утомляемости испортить настроение.
Регулировка высоты, глубины сиденья, а также высоты и наклона спинки позволят настроить кресло исходя из требований и предпочтений пользователя. Удобные подлокотники добавят комфорта, а присутствующие в конструкции колесики позволят перемещать устройство по помещению.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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