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Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик

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Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 1
Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 2
Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 3
Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 4
Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 5
Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 1
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 2
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 3
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 4
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 5
  • Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695331
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х60х29
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик

Кресло CACTUS CS-MC505-BL обладает высокой, изогнутой спинкой из сетчатого материала. Форма спинки обеспечит комфортную поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а сетка позволит креслу дышать. Пластиковый каркас подчёркивает контрастную обивку кресла, тем самым выделяя модель среди прочих.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло CACTUS CS-MC505-BL обладает высокой, изогнутой спинкой из сетчатого материала. Форма спинки обеспечит комфортную поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а сетка позволит креслу дышать. Пластиковый каркас подчёркивает контрастную обивку кресла, тем самым выделяя модель среди прочих.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Cactus CS-MC505-BL темно-синий сиденье темно-синий сетка/ткань крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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