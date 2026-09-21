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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695389
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х52х20
Вес, кг.
12.4

Описание товара Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

Кресло Бюрократ KB-5M черный - механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Бюрократ KB-5M черный - механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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