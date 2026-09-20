Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
65х41х127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
218
Описание товара Мышь Defender Optical Storm Elite Redragon (77853)
Игровая мышь для профессионалов! Великолепный оптический сенсор Pixart 3389, качественные переключатели Huano, невероятно гибкий и прочный кабель. Игровое программное обеспечение, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Габариты (ШxВxД), мм
65х41х127
Страна производитель
Китай
Игровая мышь для профессионалов! Великолепный оптический сенсор Pixart 3389, качественные переключатели Huano, невероятно гибкий и прочный кабель. Игровое программное обеспечение, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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