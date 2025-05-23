Top.Mail.Ru
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 1
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 2
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 3
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 4
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 5
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 6
Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 1
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 2
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 3
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 4
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 5
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 6
  • Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504700
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Гарантийный талон, Переходник 2х3.5 мм, Инструкция
Цвет
серый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
660

Описание товара Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)

Наушники Sven — это надежное и функциональное решение для любителей качественного звука. Они выполнены в элегантном сером цвете, который подчеркнет ваш стиль. Благодаря мониторной конструкции, эти наушники обеспечивают комфортное прилегание и отличное звучание на протяжении длительного времени. Модель оснащена встроенным микрофоном, что делает ее универсальным выбором как для прослушивания музыки, так и для общения. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что дает вам свободу движений и удобство при использовании в различных ситуациях. Подключение к устройствам осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 mm, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоустройств. Наушники имеют сопротивление 16?, что способствует отличной звуковой передаче и делает их подходящими для использования с большинством портативных аудиоплееров и смартфонов. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Sven обеспечивают качественное звучание без искажений. Обратите внимание, что данная модель не имеет складной конструкции, однако её надежный корпус обеспечит долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Эти проводные наушники станут отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе, радуя вас качественным звуком и комфортом.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники супер, ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Минус не все слышат что говорю в микрофон
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто уже какой месяц пользуюсь все гуд
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Звук нормальный, громкий. Микрофон тоже неплох, пишет нормально. Амбушюры мягкие и приятные - это однозначно плюс. Правда есть одно важное примечание для ПК на Windows: если драйвера на звук были установлены через центр обновлений Windows, то звук может быть тихим и на высокой громкости может репеть (справедливо даже для колонок). Поэтому драйвера для аудио ставьте вручную с сайта производителя материнской платы.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники гуд. На полной громкости немного фонят и захлёбываются. На среднем звуке хорошо басят. Жёсткий метл звучит хорошо, хотя не весь. Пробовал Sepultura, Nile, Children of Bodom, Vader, Cannibal Corpce. Звук сочный, не приглушённый. Но Children of Bodom очень сильно басит, видимо из-за обилия ненастоящей музыки из синтезатора. Короче, любителям метла рекомендую, любителям сочного баса рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал наушники именно с 3,5 джеком а не USB. Не прогадал, считаю технология 7.1 это обычный рекламный ход, ничего более. Звук в играх. Выше всяких похвал. Играю на Хeone с Алика, на платах которого самый дешманский аудиочип, позиционирование нормальное, например в DAYZ слышно если кто то ходит вокруг дома котором я сижу или мухи летают над головой, в игре это помогает. Музыку слушать можно. По сравнению с Axelvox HD271 на 4к играют хуже, это слышно, но так чтоб бежать за другими наушниками и перевтыкать в ПК этого не хочется) Удобство. Тут все индивидаулаьно, наушники давят. Одевать нужно аккуратно, растягивая и отпуская "уши" медленно, т.к кожзам тонкий. Через пару неделей я привык и играл запросто по 2 часа не снимая.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Звучание нормальное. На уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом наушники хорошие, но немного не ровные амбушюры, на фото это видно, на качество звука и прилегания вроде как это не влияет. Звук хороший, но нужно подстраивать под себя за счёт эквалайзера и настроек звуковой карты, микрофон работает тоже хорошо. За свои деньги наушники годные. Не знаю сколько продержится покрытие амбушюр и оголовья, но потом в принципе можно будет заменить амбушюры на тканевые к примеру, а на оголовье прикупить чехол на молнии, лишь бы остальное не развалилось у наушников к этому времени). Качество упаковки было ужасное, фото приложил, коробкам помята и имеет разрывы, в общем вид вообще не товарный. За качество упаковки и помятые (неровные) амбушюры ставлю 4 звёзды.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Больше всего порадовало: Хороший звук, басы не хрипят Металлические держатели чашек которые крепятся к оголовью Свену можно доверять Наушники дубасят от души
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный, амбушюры мягкие и удобные, микрофон работает, не хлипкие, за свою цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто лучшее зв свои деньги друзья
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Эмирхан М.

Достоинства:


Комментарий:
Кайфовые наушники, в соотношении цена/качество всё супер, микрофончик тоже неплох, но это если вы в помещении тихо, когда на фоне включён телек или же говорит другой человек, то собеседнику не отчётливо но слышно всё это дело. Но это всё легко любым софтом исправляется
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
иван з.

Достоинства:


Комментарий:
Хотелось бы немного громче, но качество звука на высоте
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники звук хороший микрофон тоже
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники, звук средний но в целом пойдет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
сын выбирал наушники, работают
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает весьма удобные
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Татьяна Орехова

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, качественный звук. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук и нормальный микрофон за крайне небольшую цену.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники да такую цену. Микрофон хороший придраться не к чему. Также радует что вставки из металла, а значит прослужат долго
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, микрофон тоже неплох
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Простые наушники без лишних наворотов. Качество звука приемлемое. Окружающим не мешаю, снаружи ничего не слышно. То, что искал. Микрофоном не пользуюсь, оценить не могу.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Я не меломан в дБ на понимаю, на частоту звучания пох, по мне звук очень хороший
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Бахают отлично и не на полной громкости устройства, к которому подключены. Самый плюс в том, что микрофон можно снять и разъемы провода к нему тоже. Если же у кого-то тихо играют наушники - регулируйте звук на устройстве/приложении



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Гарантийный талон, Переходник 2х3.5 мм, Инструкция
Цвет
серый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sven — это надежное и функциональное решение для любителей качественного звука. Они выполнены в элегантном сером цвете, который подчеркнет ваш стиль. Благодаря мониторной конструкции, эти наушники обеспечивают комфортное прилегание и отличное звучание на протяжении длительного времени. Модель оснащена встроенным микрофоном, что делает ее универсальным выбором как для прослушивания музыки, так и для общения. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что дает вам свободу движений и удобство при использовании в различных ситуациях. Подключение к устройствам осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 mm, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоустройств. Наушники имеют сопротивление 16?, что способствует отличной звуковой передаче и делает их подходящими для использования с большинством портативных аудиоплееров и смартфонов. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Sven обеспечивают качественное звучание без искажений. Обратите внимание, что данная модель не имеет складной конструкции, однако её надежный корпус обеспечит долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Эти проводные наушники станут отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе, радуя вас качественным звуком и комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники супер, ребенку понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Минус не все слышат что говорю в микрофон
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто уже какой месяц пользуюсь все гуд
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Звук нормальный, громкий. Микрофон тоже неплох, пишет нормально. Амбушюры мягкие и приятные - это однозначно плюс. Правда есть одно важное примечание для ПК на Windows: если драйвера на звук были установлены через центр обновлений Windows, то звук может быть тихим и на высокой громкости может репеть (справедливо даже для колонок). Поэтому драйвера для аудио ставьте вручную с сайта производителя материнской платы.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники гуд. На полной громкости немного фонят и захлёбываются. На среднем звуке хорошо басят. Жёсткий метл звучит хорошо, хотя не весь. Пробовал Sepultura, Nile, Children of Bodom, Vader, Cannibal Corpce. Звук сочный, не приглушённый. Но Children of Bodom очень сильно басит, видимо из-за обилия ненастоящей музыки из синтезатора. Короче, любителям метла рекомендую, любителям сочного баса рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал наушники именно с 3,5 джеком а не USB. Не прогадал, считаю технология 7.1 это обычный рекламный ход, ничего более. Звук в играх. Выше всяких похвал. Играю на Хeone с Алика, на платах которого самый дешманский аудиочип, позиционирование нормальное, например в DAYZ слышно если кто то ходит вокруг дома котором я сижу или мухи летают над головой, в игре это помогает. Музыку слушать можно. По сравнению с Axelvox HD271 на 4к играют хуже, это слышно, но так чтоб бежать за другими наушниками и перевтыкать в ПК этого не хочется) Удобство. Тут все индивидаулаьно, наушники давят. Одевать нужно аккуратно, растягивая и отпуская "уши" медленно, т.к кожзам тонкий. Через пару неделей я привык и играл запросто по 2 часа не снимая.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Звучание нормальное. На уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом наушники хорошие, но немного не ровные амбушюры, на фото это видно, на качество звука и прилегания вроде как это не влияет. Звук хороший, но нужно подстраивать под себя за счёт эквалайзера и настроек звуковой карты, микрофон работает тоже хорошо. За свои деньги наушники годные. Не знаю сколько продержится покрытие амбушюр и оголовья, но потом в принципе можно будет заменить амбушюры на тканевые к примеру, а на оголовье прикупить чехол на молнии, лишь бы остальное не развалилось у наушников к этому времени). Качество упаковки было ужасное, фото приложил, коробкам помята и имеет разрывы, в общем вид вообще не товарный. За качество упаковки и помятые (неровные) амбушюры ставлю 4 звёзды.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Больше всего порадовало: Хороший звук, басы не хрипят Металлические держатели чашек которые крепятся к оголовью Свену можно доверять Наушники дубасят от души
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный, амбушюры мягкие и удобные, микрофон работает, не хлипкие, за свою цену отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто лучшее зв свои деньги друзья
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Эмирхан М.

Достоинства:


Комментарий:
Кайфовые наушники, в соотношении цена/качество всё супер, микрофончик тоже неплох, но это если вы в помещении тихо, когда на фоне включён телек или же говорит другой человек, то собеседнику не отчётливо но слышно всё это дело. Но это всё легко любым софтом исправляется
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
иван з.

Достоинства:


Комментарий:
Хотелось бы немного громче, но качество звука на высоте
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники звук хороший микрофон тоже
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники, звук средний но в целом пойдет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
сын выбирал наушники, работают
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает весьма удобные
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Татьяна Орехова

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, качественный звук. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук и нормальный микрофон за крайне небольшую цену.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники да такую цену. Микрофон хороший придраться не к чему. Также радует что вставки из металла, а значит прослужат долго
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, микрофон тоже неплох
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Простые наушники без лишних наворотов. Качество звука приемлемое. Окружающим не мешаю, снаружи ничего не слышно. То, что искал. Микрофоном не пользуюсь, оценить не могу.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Я не меломан в дБ на понимаю, на частоту звучания пох, по мне звук очень хороший
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Бахают отлично и не на полной громкости устройства, к которому подключены. Самый плюс в том, что микрофон можно снять и разъемы провода к нему тоже. Если же у кого-то тихо играют наушники - регулируйте звук на устройстве/приложении


Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641) - данный товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...