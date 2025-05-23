Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)
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Характеристики
Описание товара Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)
Наушники Sven — это надежное и функциональное решение для любителей качественного звука. Они выполнены в элегантном сером цвете, который подчеркнет ваш стиль. Благодаря мониторной конструкции, эти наушники обеспечивают комфортное прилегание и отличное звучание на протяжении длительного времени. Модель оснащена встроенным микрофоном, что делает ее универсальным выбором как для прослушивания музыки, так и для общения. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что дает вам свободу движений и удобство при использовании в различных ситуациях. Подключение к устройствам осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 mm, что обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоустройств. Наушники имеют сопротивление 16?, что способствует отличной звуковой передаче и делает их подходящими для использования с большинством портативных аудиоплееров и смартфонов. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Sven обеспечивают качественное звучание без искажений. Обратите внимание, что данная модель не имеет складной конструкции, однако её надежный корпус обеспечит долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Эти проводные наушники станут отличным выбором для повседневного использования как дома, так и в офисе, радуя вас качественным звуком и комфортом.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер, ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший. Минус не все слышат что говорю в микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Все круто уже какой месяц пользуюсь все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Звук нормальный, громкий. Микрофон тоже неплох, пишет нормально. Амбушюры мягкие и приятные - это однозначно плюс. Правда есть одно важное примечание для ПК на Windows: если драйвера на звук были установлены через центр обновлений Windows, то звук может быть тихим и на высокой громкости может репеть (справедливо даже для колонок). Поэтому драйвера для аудио ставьте вручную с сайта производителя материнской платы.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники гуд. На полной громкости немного фонят и захлёбываются. На среднем звуке хорошо басят. Жёсткий метл звучит хорошо, хотя не весь. Пробовал Sepultura, Nile, Children of Bodom, Vader, Cannibal Corpce. Звук сочный, не приглушённый. Но Children of Bodom очень сильно басит, видимо из-за обилия ненастоящей музыки из синтезатора. Короче, любителям метла рекомендую, любителям сочного баса рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал наушники именно с 3,5 джеком а не USB. Не прогадал, считаю технология 7.1 это обычный рекламный ход, ничего более. Звук в играх. Выше всяких похвал. Играю на Хeone с Алика, на платах которого самый дешманский аудиочип, позиционирование нормальное, например в DAYZ слышно если кто то ходит вокруг дома котором я сижу или мухи летают над головой, в игре это помогает. Музыку слушать можно. По сравнению с Axelvox HD271 на 4к играют хуже, это слышно, но так чтоб бежать за другими наушниками и перевтыкать в ПК этого не хочется) Удобство. Тут все индивидаулаьно, наушники давят. Одевать нужно аккуратно, растягивая и отпуская "уши" медленно, т.к кожзам тонкий. Через пару неделей я привык и играл запросто по 2 часа не снимая.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Звучание нормальное. На уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
В целом наушники хорошие, но немного не ровные амбушюры, на фото это видно, на качество звука и прилегания вроде как это не влияет. Звук хороший, но нужно подстраивать под себя за счёт эквалайзера и настроек звуковой карты, микрофон работает тоже хорошо. За свои деньги наушники годные. Не знаю сколько продержится покрытие амбушюр и оголовья, но потом в принципе можно будет заменить амбушюры на тканевые к примеру, а на оголовье прикупить чехол на молнии, лишь бы остальное не развалилось у наушников к этому времени). Качество упаковки было ужасное, фото приложил, коробкам помята и имеет разрывы, в общем вид вообще не товарный. За качество упаковки и помятые (неровные) амбушюры ставлю 4 звёзды.
Достоинства:
Комментарий:
Больше всего порадовало: Хороший звук, басы не хрипят Металлические держатели чашек которые крепятся к оголовью Свену можно доверять Наушники дубасят от души
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный, амбушюры мягкие и удобные, микрофон работает, не хлипкие, за свою цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
Это просто лучшее зв свои деньги друзья
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовые наушники, в соотношении цена/качество всё супер, микрофончик тоже неплох, но это если вы в помещении тихо, когда на фоне включён телек или же говорит другой человек, то собеседнику не отчётливо но слышно всё это дело. Но это всё легко любым софтом исправляется
Достоинства:
Комментарий:
Хотелось бы немного громче, но качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники звук хороший микрофон тоже
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники, звук средний но в целом пойдет
Достоинства:
Комментарий:
сын выбирал наушники, работают
Достоинства:
Комментарий:
всё работает весьма удобные
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, качественный звук. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук и нормальный микрофон за крайне небольшую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники да такую цену. Микрофон хороший придраться не к чему. Также радует что вставки из металла, а значит прослужат долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, микрофон тоже неплох
Достоинства:
Комментарий:
Простые наушники без лишних наворотов. Качество звука приемлемое. Окружающим не мешаю, снаружи ничего не слышно. То, что искал. Микрофоном не пользуюсь, оценить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Я не меломан в дБ на понимаю, на частоту звучания пох, по мне звук очень хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену!
Достоинства:
Комментарий:
Бахают отлично и не на полной громкости устройства, к которому подключены. Самый плюс в том, что микрофон можно снять и разъемы провода к нему тоже. Если же у кого-то тихо играют наушники - регулируйте звук на устройстве/приложении
Отзывы о товаре Наушники с микрофоном Sven AP-G999MV (SV-018641)
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер, ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший. Минус не все слышат что говорю в микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Все круто уже какой месяц пользуюсь все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Звук нормальный, громкий. Микрофон тоже неплох, пишет нормально. Амбушюры мягкие и приятные - это однозначно плюс. Правда есть одно важное примечание для ПК на Windows: если драйвера на звук были установлены через центр обновлений Windows, то звук может быть тихим и на высокой громкости может репеть (справедливо даже для колонок). Поэтому драйвера для аудио ставьте вручную с сайта производителя материнской платы.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники гуд. На полной громкости немного фонят и захлёбываются. На среднем звуке хорошо басят. Жёсткий метл звучит хорошо, хотя не весь. Пробовал Sepultura, Nile, Children of Bodom, Vader, Cannibal Corpce. Звук сочный, не приглушённый. Но Children of Bodom очень сильно басит, видимо из-за обилия ненастоящей музыки из синтезатора. Короче, любителям метла рекомендую, любителям сочного баса рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал наушники именно с 3,5 джеком а не USB. Не прогадал, считаю технология 7.1 это обычный рекламный ход, ничего более. Звук в играх. Выше всяких похвал. Играю на Хeone с Алика, на платах которого самый дешманский аудиочип, позиционирование нормальное, например в DAYZ слышно если кто то ходит вокруг дома котором я сижу или мухи летают над головой, в игре это помогает. Музыку слушать можно. По сравнению с Axelvox HD271 на 4к играют хуже, это слышно, но так чтоб бежать за другими наушниками и перевтыкать в ПК этого не хочется) Удобство. Тут все индивидаулаьно, наушники давят. Одевать нужно аккуратно, растягивая и отпуская "уши" медленно, т.к кожзам тонкий. Через пару неделей я привык и играл запросто по 2 часа не снимая.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Звучание нормальное. На уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
В целом наушники хорошие, но немного не ровные амбушюры, на фото это видно, на качество звука и прилегания вроде как это не влияет. Звук хороший, но нужно подстраивать под себя за счёт эквалайзера и настроек звуковой карты, микрофон работает тоже хорошо. За свои деньги наушники годные. Не знаю сколько продержится покрытие амбушюр и оголовья, но потом в принципе можно будет заменить амбушюры на тканевые к примеру, а на оголовье прикупить чехол на молнии, лишь бы остальное не развалилось у наушников к этому времени). Качество упаковки было ужасное, фото приложил, коробкам помята и имеет разрывы, в общем вид вообще не товарный. За качество упаковки и помятые (неровные) амбушюры ставлю 4 звёзды.
Достоинства:
Комментарий:
Больше всего порадовало: Хороший звук, басы не хрипят Металлические держатели чашек которые крепятся к оголовью Свену можно доверять Наушники дубасят от души
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный, амбушюры мягкие и удобные, микрофон работает, не хлипкие, за свою цену отлично
Достоинства:
Комментарий:
Это просто лучшее зв свои деньги друзья
Достоинства:
Комментарий:
Кайфовые наушники, в соотношении цена/качество всё супер, микрофончик тоже неплох, но это если вы в помещении тихо, когда на фоне включён телек или же говорит другой человек, то собеседнику не отчётливо но слышно всё это дело. Но это всё легко любым софтом исправляется
Достоинства:
Комментарий:
Хотелось бы немного громче, но качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники звук хороший микрофон тоже
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники, звук средний но в целом пойдет
Достоинства:
Комментарий:
сын выбирал наушники, работают
Достоинства:
Комментарий:
всё работает весьма удобные
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, качественный звук. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук и нормальный микрофон за крайне небольшую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники да такую цену. Микрофон хороший придраться не к чему. Также радует что вставки из металла, а значит прослужат долго
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук, микрофон тоже неплох
Достоинства:
Комментарий:
Простые наушники без лишних наворотов. Качество звука приемлемое. Окружающим не мешаю, снаружи ничего не слышно. То, что искал. Микрофоном не пользуюсь, оценить не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Я не меломан в дБ на понимаю, на частоту звучания пох, по мне звук очень хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники за свою цену!
Достоинства:
Комментарий:
Бахают отлично и не на полной громкости устройства, к которому подключены. Самый плюс в том, что микрофон можно снять и разъемы провода к нему тоже. Если же у кого-то тихо играют наушники - регулируйте звук на устройстве/приложении