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Наушники Accutone MB210 3.5 мм купить с доставкой в Москве
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Наушники Accutone MB210 3.5 мм

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Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 1
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Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 1
  • Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 2
  • Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 3
  • Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504370
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Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Accutone MB210 3.5 мм

Accutone MB210 3.5 - профессиональная гарнитура для call-центра. Гарнитура имеет два динамика с расширенным звуковым диапазоном, что позволит не только прекрасно слышать собеседника, но и не отвлекаться на посторонние шумы. Микрофон с шумоподавлением позволит убрать лишние сигналы, и поэтому собеседник услышит только ваш голос. Особенно это важно в условиях call-центра, где работает одновременно большое количество операторов.

Отзывы о товаре Наушники Accutone MB210 3.5 мм




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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Accutone MB210 3.5 - профессиональная гарнитура для call-центра. Гарнитура имеет два динамика с расширенным звуковым диапазоном, что позволит не только прекрасно слышать собеседника, но и не отвлекаться на посторонние шумы. Микрофон с шумоподавлением позволит убрать лишние сигналы, и поэтому собеседник услышит только ваш голос. Особенно это важно в условиях call-центра, где работает одновременно большое количество операторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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