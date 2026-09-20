Наушники Accutone MB210 3.5 мм
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Accutone MB210 3.5 мм
Accutone MB210 3.5 - профессиональная гарнитура для call-центра. Гарнитура имеет два динамика с расширенным звуковым диапазоном, что позволит не только прекрасно слышать собеседника, но и не отвлекаться на посторонние шумы. Микрофон с шумоподавлением позволит убрать лишние сигналы, и поэтому собеседник услышит только ваш голос. Особенно это важно в условиях call-центра, где работает одновременно большое количество операторов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Accutone MB210 3.5 - профессиональная гарнитура для call-центра. Гарнитура имеет два динамика с расширенным звуковым диапазоном, что позволит не только прекрасно слышать собеседника, но и не отвлекаться на посторонние шумы. Микрофон с шумоподавлением позволит убрать лишние сигналы, и поэтому собеседник услышит только ваш голос. Особенно это важно в условиях call-центра, где работает одновременно большое количество операторов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Accutone MB210 3.5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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