Память оперативная PATRIOT Viper ELITE 2 DDR 4 DIMM 32Gb (16Gbx2) 3600Mhz (PVE2464G360C0K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная PATRIOT Viper ELITE 2 DDR 4 DIMM 32Gb (16Gbx2) 3600Mhz (PVE2464G360C0K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти на 32 ГБ идеально сбалансирован для создания мощного игрового ПК или производительной рабочей станции. Он предлагает оптимальный объем для комфортного гейминга на высоких настройках, параллельной работы с десятками вкладок браузера, а также для монтажа видео и 3D-моделирования в разрешениях до Quad HD. Если вы собираетесь апгрейдить старую систему или строите новую с заделом на несколько лет вперед, этот набор закрывает потребности большинства современных пользователей без избыточных затрат на топовые оверклокерские решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Она выполнена в форм-факторе DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически и электрически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота в 3600 МГц находится в эффективной точке для современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core, ощутимо повышая скорость обмена данными между ЦП и ОЗУ. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих приложениях - в сокращении времени рендеринга и отзывчивости при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность памяти задана таймингами CL18, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 3600 МГц, обеспечивая хорошее соотношение скорости отклика и стабильности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что выше стандартного для DDR4 и указывает на потенциал для разгона. Для простой активации заявленной скорости комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет добиться штатной работы на 3600 МГц буквально в пару кликов в BIOS без глубоких ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), а также актуальная версия BIOS/UEFI. Всегда проверяйте QVL (список проверенных модулей) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами классического дизайна, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Высота планок не является экстремальной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сборок, где важен чистый и лаконичный внешний вид или максимальное охлаждение без лишних элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме, удваивающем пропускную способность по сравнению с одноканалом. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно добавить аналогичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями не гарантирована и требует проверки.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: эта память DDR4 не подойдет для плат с поддержкой только DDR3 или новой DDR5. Даже при поддержке XMP выход на заявленные 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор, особенно в случае бюджетных линеек, официально поддерживает такую частоту. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение "объем + скорость" для игр и работы, но если ваша основная задача - максимальный FPS в соревновательных играх, возможно, стоит обратить внимание на комплекты с более низкими таймингами, а для чисто офисных задач хватит и более простых модулей на 2666 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти на 32 ГБ идеально сбалансирован для создания мощного игрового ПК или производительной рабочей станции. Он предлагает оптимальный объем для комфортного гейминга на высоких настройках, параллельной работы с десятками вкладок браузера, а также для монтажа видео и 3D-моделирования в разрешениях до Quad HD. Если вы собираетесь апгрейдить старую систему или строите новую с заделом на несколько лет вперед, этот набор закрывает потребности большинства современных пользователей без избыточных затрат на топовые оверклокерские решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Она выполнена в форм-факторе DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически и электрически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота в 3600 МГц находится в эффективной точке для современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core, ощутимо повышая скорость обмена данными между ЦП и ОЗУ. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих приложениях - в сокращении времени рендеринга и отзывчивости при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность памяти задана таймингами CL18, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 3600 МГц, обеспечивая хорошее соотношение скорости отклика и стабильности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что выше стандартного для DDR4 и указывает на потенциал для разгона. Для простой активации заявленной скорости комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет добиться штатной работы на 3600 МГц буквально в пару кликов в BIOS без глубоких ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), а также актуальная версия BIOS/UEFI. Всегда проверяйте QVL (список проверенных модулей) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами классического дизайна, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Высота планок не является экстремальной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сборок, где важен чистый и лаконичный внешний вид или максимальное охлаждение без лишних элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме, удваивающем пропускную способность по сравнению с одноканалом. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно добавить аналогичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями не гарантирована и требует проверки.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: эта память DDR4 не подойдет для плат с поддержкой только DDR3 или новой DDR5. Даже при поддержке XMP выход на заявленные 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор, особенно в случае бюджетных линеек, официально поддерживает такую частоту. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение "объем + скорость" для игр и работы, но если ваша основная задача - максимальный FPS в соревновательных играх, возможно, стоит обратить внимание на комплекты с более низкими таймингами, а для чисто офисных задач хватит и более простых модулей на 2666 МГц.
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