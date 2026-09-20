Мышь A4Tech Fstyler FG35 серебристый/белый
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Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499021
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерная мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х9
Вес, г.
170
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG35 серебристый/белый
Беспроводная эргономичная мышка для правшей. Рабочая частота 2.4 ГГц (подключение при помощи ресивера nanoUSB), радиус работы до 10-15 метров, автоматический выбор канала. Оснащается оптическим сенсором с 3-мя уровнями DPI. Переключение разрешения сенсора производится при помощи кнопки на спинке манипулятора. Под большим пальцем присутствуют кнопки вперед/назад. Технология энергосбережения автоматически отправляет мышку в спящий режим, когда она не используется. Жизненный цикл кнопок составляет 5 млн. кликов. Питается устройство от батарейки AA. В нижней части находится переключатель ON/OFF.
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Беспроводная эргономичная мышка для правшей. Рабочая частота 2.4 ГГц (подключение при помощи ресивера nanoUSB), радиус работы до 10-15 метров, автоматический выбор канала. Оснащается оптическим сенсором с 3-мя уровнями DPI. Переключение разрешения сенсора производится при помощи кнопки на спинке манипулятора. Под большим пальцем присутствуют кнопки вперед/назад. Технология энергосбережения автоматически отправляет мышку в спящий режим, когда она не используется. Жизненный цикл кнопок составляет 5 млн. кликов. Питается устройство от батарейки AA. В нижней части находится переключатель ON/OFF.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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