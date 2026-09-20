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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3 купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3

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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 1
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 2
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 3
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 4
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 5
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 1
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 2
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 3
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 4
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 5
  • Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL623MW3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496968
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
68х44х40
Вес, кг.
15

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3

Микроволновая печь: экономия времени приготовления, разморозки и повторного нагрева посуды. Автопилот 7: каждое блюдо будет приготовлено идеальным благодаря 7 предустановленным автоматическим программам. Автоматическое приготовление стало проще. С AutoPilot 7 вы можете приготовить еду до совершенства. После помещения блюда в прибор, установите из 7 — соответствующую автоматическую программу в меню дисплея. Просто добавьте вес блюда и нажмите «Старт». Затем AutoPilot вступает во владение и определяет режим приготовления, температуру и продолжительность приготовления. Он даже отключает программу ближе к концу времени приготовления. Поскольку некоторые блюда с автопилотом требуют использования посуды с крышкой, внутренние стены также остаются чистыми. LED дисплей: легкий в использовании благодаря функции таймера. QuickStart: разогрейте еду одним нажатием кнопки. Cleaning Assistance: меньшие затраты на очистку благодаря новой опции очистки, особенно для очистки легких загрязнений.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь: экономия времени приготовления, разморозки и повторного нагрева посуды. Автопилот 7: каждое блюдо будет приготовлено идеальным благодаря 7 предустановленным автоматическим программам. Автоматическое приготовление стало проще. С AutoPilot 7 вы можете приготовить еду до совершенства. После помещения блюда в прибор, установите из 7 — соответствующую автоматическую программу в меню дисплея. Просто добавьте вес блюда и нажмите «Старт». Затем AutoPilot вступает во владение и определяет режим приготовления, температуру и продолжительность приготовления. Он даже отключает программу ближе к концу времени приготовления. Поскольку некоторые блюда с автопилотом требуют использования посуды с крышкой, внутренние стены также остаются чистыми. LED дисплей: легкий в использовании благодаря функции таймера. QuickStart: разогрейте еду одним нажатием кнопки. Cleaning Assistance: меньшие затраты на очистку благодаря новой опции очистки, особенно для очистки легких загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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