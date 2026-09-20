Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MW3
Микроволновая печь: экономия времени приготовления, разморозки и повторного нагрева посуды. Автопилот 7: каждое блюдо будет приготовлено идеальным благодаря 7 предустановленным автоматическим программам. Автоматическое приготовление стало проще. С AutoPilot 7 вы можете приготовить еду до совершенства. После помещения блюда в прибор, установите из 7 — соответствующую автоматическую программу в меню дисплея. Просто добавьте вес блюда и нажмите «Старт». Затем AutoPilot вступает во владение и определяет режим приготовления, температуру и продолжительность приготовления. Он даже отключает программу ближе к концу времени приготовления. Поскольку некоторые блюда с автопилотом требуют использования посуды с крышкой, внутренние стены также остаются чистыми. LED дисплей: легкий в использовании благодаря функции таймера. QuickStart: разогрейте еду одним нажатием кнопки. Cleaning Assistance: меньшие затраты на очистку благодаря новой опции очистки, особенно для очистки легких загрязнений.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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