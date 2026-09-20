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Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром

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Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
77
Длина излива
95
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 390 руб.  14 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496924
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Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
77
Длина излива
95
Запорный клапан
керамический картридж
Эко-режим
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром

Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирноизвестного агенства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя Sunny изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Sunny F85C02100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
77
Длина излива
95
Запорный клапан
керамический картридж
Эко-режим
да
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирноизвестного агенства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя Sunny изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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