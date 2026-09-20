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Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C) купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)

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Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496364
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)

Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 и разъемом USB Type-C. Он позволяет легко обмениваться файлы между смартфонами, планшетами и ПК. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом, помогающим уберечь его от возможных повреждений во время транспортировки. Забудьте про вечно теряющийся колпачок!

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 и разъемом USB Type-C. Он позволяет легко обмениваться файлы между смартфонами, планшетами и ПК. Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом, помогающим уберечь его от возможных повреждений во время транспортировки. Забудьте про вечно теряющийся колпачок!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 790C 64Gb (TS64GJF790C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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