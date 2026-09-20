Блок питания Микромед 12V30W 3W LED (к Микромед 3 U)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Особенности
совместимость - Микромед 3 U2, Микромед 3 U3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Блок питания Микромед 12V30W 3W LED (к Микромед 3 U)
Блок питания для питания ламп проходящего света микроскопов Микромед 3 (U2), Микромед 3 (U3). Мощность 30 Вт/3 Вт. Входное напряжение AC100-240V 50/60Hz 0.1A. Выходное напряжение 12В. Совместимость Микромед 3 U2/Микромед 3 U3. Температура эксплуатации не более +85°C. Размер упаковки 135х80х45мм. Вес с упаковкой 100г
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Особенности
совместимость - Микромед 3 U2, Микромед 3 U3
Страна производитель
Китай
Блок питания для питания ламп проходящего света микроскопов Микромед 3 (U2), Микромед 3 (U3). Мощность 30 Вт/3 Вт. Входное напряжение AC100-240V 50/60Hz 0.1A. Выходное напряжение 12В. Совместимость Микромед 3 U2/Микромед 3 U3. Температура эксплуатации не более +85°C. Размер упаковки 135х80х45мм. Вес с упаковкой 100г
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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