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Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу купить с доставкой в Москве
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Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу

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Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу - фото 1
Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
  • Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу - фото 1
  • Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294629
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
для стереомикроскопа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу

Используется совместно с конденсором темного поля для геммологических исследований. Устанавливается вместо держателя на основании микроскопа.

Отзывы о товаре Ювелирный пинцет к стерео-микроскопу




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
для стереомикроскопа
Страна производитель
Китай
Описание
Используется совместно с конденсором темного поля для геммологических исследований. Устанавливается вместо держателя на основании микроскопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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