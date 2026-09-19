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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 купить с доставкой в Москве
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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3

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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 1
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 2
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 3
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 1
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 2
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 3
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391554
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
искатель полюса устанавливается внутри полярной оси монтировки HEQ5 или EQ3, использование искателя полюса обеспечивает высокую точность настройки, достаточную для астрофотографии с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
160

Описание товара Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3

Искатель полюса Sky-Watcher применяется в тех случаях, когда важно точно настроить экваториальную монтировку, например при длительных наблюдениях или астросъемке. Используя искатель полюса, вы можете быстро установить монтировку согласно небесной системе координат. Искатель полюса устанавливается в специальный держатель в полярной оси монтировки (эта модель предназначена для использования с монтировками HEQ5 и EQ3). Искатель гарантирует точность настройки, достаточную для астросъемки с выдержками до 5 минут.

Отзывы о товаре Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок HEQ5/EQ3




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
искатель полюса устанавливается внутри полярной оси монтировки HEQ5 или EQ3, использование искателя полюса обеспечивает высокую точность настройки, достаточную для астрофотографии с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Описание
Искатель полюса Sky-Watcher применяется в тех случаях, когда важно точно настроить экваториальную монтировку, например при длительных наблюдениях или астросъемке. Используя искатель полюса, вы можете быстро установить монтировку согласно небесной системе координат. Искатель полюса устанавливается в специальный держатель в полярной оси монтировки (эта модель предназначена для использования с монтировками HEQ5 и EQ3). Искатель гарантирует точность настройки, достаточную для астросъемки с выдержками до 5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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