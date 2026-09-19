Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 160 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
45
Комплектация
коляска, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х7
Вес, кг.
2.05
Описание товара Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4
Классическая коляска-люлька для кукол Melobo придется по душе девочкам, которые любям играть с дочки-матери. Размер коляски: 45х36х58 см. Коляска для куклы выполнена в классическом стиле, имеет привлекательный дизайн.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
45
Комплектация
коляска, упаковка
Страна производитель
Китай
Классическая коляска-люлька для кукол Melobo придется по душе девочкам, которые любям играть с дочки-матери. Размер коляски: 45х36х58 см. Коляска для куклы выполнена в классическом стиле, имеет привлекательный дизайн.
Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4