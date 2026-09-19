Описание товара Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Кукла Ася станет лучшей подружкой для вашей девочки. Ее выразительные, широко распахнутые глаза и обаятельная улыбка создают образ доброй и нежной малышки. Кукла представлена в летнем комплекте одежды: отрезное по линии талии платье, состоящее из пышной двухслойной юбки-сетки и лифа в полоску. Носочки и туфельки.

Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка. Асю можно укладывать спать, так как у нее закрывающиеся глазки. Длинные шелковистые волосы (20 см) можно расчесывать, завивать, создавая новые образы.

Невысокий рост (26 см) позволит брать ее с собой в детский сад, семейное путешествие, на прогулку.

Элементы кукольной одежды: застежки, головные уборы, обувь способствуют развитию мелкой моторики. Кукла не озвучена и полностью выполнена из современного материала винил, уникальный и неповторимый дизайн лица и тела. Ручки, ножки и голова поворачиваются. В изготовлении куклы используется ручная работа: роспись бровок, ресничек, щек, губ, создание прически. Цвет одежды куклы может варьироваться. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.