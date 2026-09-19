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Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7

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Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 1
Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 2
Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
  • Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 1
  • Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 2
  • Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 100 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369461
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х10
Вес, г.
390

Описание товара Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Кукла Ася станет лучшей подружкой для вашей девочки. Ее выразительные, широко распахнутые глаза и обаятельная улыбка создают образ доброй и нежной малышки. Кукла представлена в летнем комплекте одежды: отрезное по линии талии платье, состоящее из пышной двухслойной юбки-сетки и лифа в полоску. Носочки и туфельки.

Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка. Асю можно укладывать спать, так как у нее закрывающиеся глазки. Длинные шелковистые волосы (20 см) можно расчесывать, завивать, создавая новые образы.

Невысокий рост (26 см) позволит брать ее с собой в детский сад, семейное путешествие, на прогулку.

Элементы кукольной одежды: застежки, головные уборы, обувь способствуют развитию мелкой моторики. Кукла не озвучена и полностью выполнена из современного материала винил, уникальный и неповторимый дизайн лица и тела. Ручки, ножки и голова поворачиваются. В изготовлении куклы используется ручная работа: роспись бровок, ресничек, щек, губ, создание прически. Цвет одежды куклы может варьироваться. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Кукла Ася станет лучшей подружкой для вашей девочки. Ее выразительные, широко распахнутые глаза и обаятельная улыбка создают образ доброй и нежной малышки. Кукла представлена в летнем комплекте одежды: отрезное по линии талии платье, состоящее из пышной двухслойной юбки-сетки и лифа в полоску. Носочки и туфельки.

Кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка. Асю можно укладывать спать, так как у нее закрывающиеся глазки. Длинные шелковистые волосы (20 см) можно расчесывать, завивать, создавая новые образы.

Невысокий рост (26 см) позволит брать ее с собой в детский сад, семейное путешествие, на прогулку.

Элементы кукольной одежды: застежки, головные уборы, обувь способствуют развитию мелкой моторики. Кукла не озвучена и полностью выполнена из современного материала винил, уникальный и неповторимый дизайн лица и тела. Ручки, ножки и голова поворачиваются. В изготовлении куклы используется ручная работа: роспись бровок, ресничек, щек, губ, создание прически. Цвет одежды куклы может варьироваться. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

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Доставка
Отзывы


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