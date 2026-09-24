Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние, 707522
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%330 руб. 1 100 руб.
В наличии
Код товара: 707522
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб. -70%
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х10
Вес, г.
390
Описание товара Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние
Комплектность: коробка, кукла
Причина уценки: повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Комплектность: коробка, кукла
Причина уценки: повреждена упаковка
Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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