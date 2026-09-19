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Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717)

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Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 1
Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 2
Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 3
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Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 1
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 2
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  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 4
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 5
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 6
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 7
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 8
  • Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486215
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717)

Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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