Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M350 ROSE (910-005717)
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.
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