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Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100

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Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 1
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 2
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 3
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 4
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 5
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 6
Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 1
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 2
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 3
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 4
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 5
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 6
  • Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
4 070 руб.  4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478339
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, шт.атив, кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0.3
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
9.7
Высота, см
16.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100

Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. шт.атив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Deko DKLL12 SET 2 065-0100




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, шт.атив, кейс/сумка, батарейки (аккумулятор), упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0.3
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
9.7
Развернуть
Высота, см
16.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный самовыравнивающийся уровень DEKO DKLL12 SET 2 065-0100 используется в строительстве. Он проецирует вертикальную и горизонтальную линию на поверхности. шт.атив обеспечивает удобное расположение уровня на необходимой высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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