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Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS)

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Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477978
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x413x390
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS)

Серия корпусов ExeGate XP для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Miditower XP-334UC (EX287365RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x413x390
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов ExeGate XP для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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