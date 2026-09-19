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Кухоная машина Hottek HT-977-005 купить с доставкой в Москве
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Кухоная машина Hottek HT-977-005

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Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 1
Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 2
Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 3
Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 4
Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
5 л
Основной цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 1
  • Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 2
  • Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 3
  • Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 4
  • Кухоная машина Hottek HT-977-005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477702
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Характеристики

Бренд
Hottek
Тип товара
Кухонные комбайны
Дополнительный цвет
серебристый
Материал основного корпуса
пластик
Материал чаши
металл
Плавная регулировка скорости
Да
Прочее
защита от брызг
Страна производства
Китай
Функции и особенности
защита от перегрева
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.1
Основной цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
венчик для взбивания, насадка / крюк для замеса теста, лопатка для перемешивания (биттер)
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х28
Вес, кг.
5

Описание товара Кухоная машина Hottek HT-977-005

Кухонная машина HT-977-005 способна выполнить такие задачи, как взбивание, перемешивание, замешивание быстро и с качественным результатом. Достаточно заполнить чашу ингредиентами и включить прибор. Возможно приготовить тесто любой консистенции, ведь благодаря планетарному вращению венчик совершает такие движения, которые захватывают каждый уголок в чаше, и не позволяют оставлять непромешанные комки. Можно взбить даже одно яйцо! Модель оснащена чашей из высококачественной легированной стали объёмом 5л, 6 скоростями, 3 насадками (венчик для взбивания, насадка для смешивания и крюк для замеса теста). А ещё здесь есть индикация включения. Удобство в использовании так же создаёт защитная крышка с окошком: добавляйте ингредиенты, не выключая прибор! Прорезиненные ножки с присосками обеспечивают устойчивость во время работы. Ещё один плюс в использовании кухонной машины - это экономия времени, прибор работает самостоятельно, его не нужно держать в руках, в это время хозяйка может заняться другими делами.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухоная машина Hottek HT-977-005




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hottek
Тип товара
Кухонные комбайны
Дополнительный цвет
серебристый
Материал основного корпуса
пластик
Материал чаши
металл
Плавная регулировка скорости
Да
Прочее
защита от брызг
Страна производства
Китай
Функции и особенности
защита от перегрева
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.1
Развернуть
Основной цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
венчик для взбивания, насадка / крюк для замеса теста, лопатка для перемешивания (биттер)
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина HT-977-005 способна выполнить такие задачи, как взбивание, перемешивание, замешивание быстро и с качественным результатом. Достаточно заполнить чашу ингредиентами и включить прибор. Возможно приготовить тесто любой консистенции, ведь благодаря планетарному вращению венчик совершает такие движения, которые захватывают каждый уголок в чаше, и не позволяют оставлять непромешанные комки. Можно взбить даже одно яйцо! Модель оснащена чашей из высококачественной легированной стали объёмом 5л, 6 скоростями, 3 насадками (венчик для взбивания, насадка для смешивания и крюк для замеса теста). А ещё здесь есть индикация включения. Удобство в использовании так же создаёт защитная крышка с окошком: добавляйте ингредиенты, не выключая прибор! Прорезиненные ножки с присосками обеспечивают устойчивость во время работы. Ещё один плюс в использовании кухонной машины - это экономия времени, прибор работает самостоятельно, его не нужно держать в руках, в это время хозяйка может заняться другими делами.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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