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Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Основной цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704107
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насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х37
Вес, кг.
4.75
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1437 планетар.вращ. 1000Вт черный
Миксер Vitek-1437 стационарного типа станет вашим полноценным помощником на кухне и освободит от рутинной работы. Модель способна смешивать ингредиенты, а также готовить жидкое или густое тесто. Измельчить отварные овощи в пюре, сделать основу для оладий или пирогов не составит труда с использованием миксера. Для этого устройство мощностью 1000 Вт оснащено 6 скоростями работы и 3 насадками. В конструкции модели предусмотрена чаша из нержавеющей стали объемом 4 л. Чтобы поверхность вокруг миксера Vitek-1437 оставалась чистой, емкость для теста дополнена герметично закрывающейся крышкой. Черный корпус модели изготовлен из пластика и дополнен шнуром длиной 1.2 м.
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Vitek-1437 стационарного типа станет вашим полноценным помощником на кухне и освободит от рутинной работы. Модель способна смешивать ингредиенты, а также готовить жидкое или густое тесто. Измельчить отварные овощи в пюре, сделать основу для оладий или пирогов не составит труда с использованием миксера. Для этого устройство мощностью 1000 Вт оснащено 6 скоростями работы и 3 насадками. В конструкции модели предусмотрена чаша из нержавеющей стали объемом 4 л. Чтобы поверхность вокруг миксера Vitek-1437 оставалась чистой, емкость для теста дополнена герметично закрывающейся крышкой. Черный корпус модели изготовлен из пластика и дополнен шнуром длиной 1.2 м.
Кухонная машина Vitek VT-1437 планетар.вращ. 1000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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