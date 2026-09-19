Кухонный комбайн Bosch MCM3201B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414524
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, Нож MultiLevel6, Диск-эмульгатор, Терка (двухсторонний диск), Шинковка (двухсторон. диск), Чаша, Толкатель, Руководство
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-терка, насадка-шинковка, толкатель, универсальный нож
Количество насадок
4
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
4.2
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3201B черный
Мощность 800 Вт, объем чаши 2.3 л, материал чаши пластик, количество скоростей 2, импульсный режим, в комплекте: блендер, мельничка, тёрка, нарезка ломтиками, насадка для смешивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, Нож MultiLevel6, Диск-эмульгатор, Терка (двухсторонний диск), Шинковка (двухсторон. диск), Чаша, Толкатель, Руководство
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-терка, насадка-шинковка, толкатель, универсальный нож
Количество насадок
4
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Мощность 800 Вт, объем чаши 2.3 л, материал чаши пластик, количество скоростей 2, импульсный режим, в комплекте: блендер, мельничка, тёрка, нарезка ломтиками, насадка для смешивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Кухонный комбайн Bosch MCM3201B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MCM3201B черный