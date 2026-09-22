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Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный

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Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 1
Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 2
Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 3
Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 4
Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 1
  • Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 2
  • Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 3
  • Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 4
  • Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716794
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Вставка для смешивания (1 шт.), Диск для нарезки (1 шт.), Диск-терка (1 шт.), Измельчитель, Лопатка (1 шт.), Насадка венчик (1 шт.), Насадка для теста (1 шт.), Соковыжималка для цитрусовых (1 шт.), Толкатель (1шт.), Универсальный резак (1 шт.)
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
да
Насадки
насадка-венчик, насадка-соковыжималка, насадка-шинковка, насадка для картофеля-фри, насадка для нарезки ломтиками, насадка для смешивания
Количество насадок
10
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х32
Вес, кг.
7.25

Описание товара Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный

Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Вставка для смешивания (1 шт.), Диск для нарезки (1 шт.), Диск-терка (1 шт.), Измельчитель, Лопатка (1 шт.), Насадка венчик (1 шт.), Насадка для теста (1 шт.), Соковыжималка для цитрусовых (1 шт.), Толкатель (1шт.), Универсальный резак (1 шт.)
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Соковыжималка
да
Насадки
насадка-венчик, насадка-соковыжималка, насадка-шинковка, насадка для картофеля-фри, насадка для нарезки ломтиками, насадка для смешивания
Количество насадок
10
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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