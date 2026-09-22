Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Вставка для смешивания (1 шт.), Диск для нарезки (1 шт.), Диск-терка (1 шт.), Измельчитель, Лопатка (1 шт.), Насадка венчик (1 шт.), Насадка для теста (1 шт.), Соковыжималка для цитрусовых (1 шт.), Толкатель (1шт.), Универсальный резак (1 шт.)
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
да
Насадки
насадка-венчик, насадка-соковыжималка, насадка-шинковка, насадка для картофеля-фри, насадка для нарезки ломтиками, насадка для смешивания
Количество насадок
10
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х32
Вес, кг.
7.25
Описание товара Кухонный комбайн Philips HR7776/90 черный
Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Вставка для смешивания (1 шт.), Диск для нарезки (1 шт.), Диск-терка (1 шт.), Измельчитель, Лопатка (1 шт.), Насадка венчик (1 шт.), Насадка для теста (1 шт.), Соковыжималка для цитрусовых (1 шт.), Толкатель (1шт.), Универсальный резак (1 шт.)
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
2 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Соковыжималка
да
Насадки
насадка-венчик, насадка-соковыжималка, насадка-шинковка, насадка для картофеля-фри, насадка для нарезки ломтиками, насадка для смешивания
Количество насадок
10
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Кухонный комбайн Philips серии 7000 — это универсальное решение для вашей кухни. Благодаря инновационной металлической насадке-крюку для теста, мощному мотору 1300 Вт и запрограммированной кнопке замешивания теста одним нажатием выпекать хлеб стало просто, как никогда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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