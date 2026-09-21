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Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714021
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Насадка для тестаВенчикНасадка для смешиванияКрышка от брызгЛопаткаЧаша 5,5л
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Размеры в упаковке, см
42х41х30
Вес, кг.
8.7
Описание товара Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0)
Мощность двигателя 1600 Вт делает эту кухонную машину универсальным помощником на кухне. С 3-мя насадками, включая А-образную насадку для перемешивания, венчик и крюк для теста, вы сможете легко справляться с разнообразными задачами: от взбивания яичных белков до замешивания тугого теста для хлеба.
Большая нержавеющая стальная чаша объемом 5,5 литра позволяет работать с большими порциями ингредиентов, делая процесс приготовления более удобным и эффективным. Это особенно важно при приготовлении для больших семейных мероприятий или праздничных ужинов.
Пластиковая защита от брызг поддерживает чистоту во время приготовления, а планетарное вращение насадок в чаше обеспечивает равномерное перемешивание всех ингредиентов.
Насадка для тестаВенчикНасадка для смешиванияКрышка от брызгЛопаткаЧаша 5,5л
Тип устройства
Кухонная машина
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый, серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
3
Развернуть
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Описание
Мощность двигателя 1600 Вт делает эту кухонную машину универсальным помощником на кухне. С 3-мя насадками, включая А-образную насадку для перемешивания, венчик и крюк для теста, вы сможете легко справляться с разнообразными задачами: от взбивания яичных белков до замешивания тугого теста для хлеба.
Большая нержавеющая стальная чаша объемом 5,5 литра позволяет работать с большими порциями ингредиентов, делая процесс приготовления более удобным и эффективным. Это особенно важно при приготовлении для больших семейных мероприятий или праздничных ужинов.
Пластиковая защита от брызг поддерживает чистоту во время приготовления, а планетарное вращение насадок в чаше обеспечивает равномерное перемешивание всех ингредиентов.
Кухонный комбайн Ariete 1589 Moderna (00C158901AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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