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Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S

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Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 1
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 2
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 3
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 4
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 5
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 6
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 7
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 8
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 9
Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 1
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 2
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 3
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 4
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 5
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 6
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 7
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 8
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 9
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691919
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
моторный блок, документация, загрузочный лоток, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-мясорубка, насадка для колбас\сосисок (3 шт.), насадка для перемешивания, перфорированные решетки (3 шт.), толкатель, чаша, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
для взбивания, для теста, для колбас/сосисок, мясорубка, перфорированные диски - 3 шт.
Количество насадок
9
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х28
Вес, кг.
10.1

Описание товара Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S

Korting KKM 0108 MB S — это современная кухонная машина, предназначенная для облегчения процесса приготовления пищи. Она оснащена объемной чашей на 6.5 литров, механическим управлением, сенсорным дисплеем и планетарным вращением насадок. Машина поддерживает турборежим, импульсный режим и 11 скоростей, а также имеет встроенный таймер. Мощность устройства составляет 1500 Вт, а корпус выполнен в серебристом цвете. Объем чаши 6.5 л Объем чаши в 6.5 литров позволяет готовить большие порции блюд, что особенно удобно для семейных обедов и приемов гостей. Вы можете за один раз приготовить тесто, замесить фарш или взбить крем в количестве, достаточном для всей семьи. 5 насадок Кухонная машина поставляется с пятью насадками, которые позволяют выполнять различные кулинарные задачи. Среди них: венчик для взбивания, крюк для замеса теста, нож для измельчения и другие. Это делает устройство универсальным помощником на кухне. Механическое управление и сенсорный дисплей Механическое управление обеспечивает надежность и долговечность работы устройства, а сенсорный дисплей делает его использование интуитивно понятным. Вы можете легко выбирать нужные режимы и настройки, следя за процессом приготовления на экране. Планетарное вращение насадок Планетарное вращение насадок обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов, что особенно важно для приготовления теста и кремов. Это гарантирует высокое качество конечного продукта. Турборежим и импульсный режим Турборежим позволяет быстро и эффективно справляться с тяжелыми задачами, такими как измельчение твердых продуктов. Импульсный режим дает возможность контролировать процесс приготовления, добавляя короткие импульсы мощности для достижения желаемой консистенции. 11 скоростей 11 скоростей обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Вы можете выбрать оптимальную скорость для взбивания, замеса или измельчения, что делает кухонную машину универсальной для любых кулинарных задач. Таймер Встроенный таймер позволяет задавать время приготовления, что особенно удобно для многозадачности на кухне. Вы можете спокойно заниматься другими делами, зная, что кухонная машина автоматически остановится в нужный момент. Мощность 1500 Вт Мощность в 1500 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы устройства. Это позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами быстро и качественно.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
моторный блок, документация, загрузочный лоток, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-мясорубка, насадка для колбас\сосисок (3 шт.), насадка для перемешивания, перфорированные решетки (3 шт.), толкатель, чаша, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
для взбивания, для теста, для колбас/сосисок, мясорубка, перфорированные диски - 3 шт.
Количество насадок
9
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Korting KKM 0108 MB S — это современная кухонная машина, предназначенная для облегчения процесса приготовления пищи. Она оснащена объемной чашей на 6.5 литров, механическим управлением, сенсорным дисплеем и планетарным вращением насадок. Машина поддерживает турборежим, импульсный режим и 11 скоростей, а также имеет встроенный таймер. Мощность устройства составляет 1500 Вт, а корпус выполнен в серебристом цвете. Объем чаши 6.5 л Объем чаши в 6.5 литров позволяет готовить большие порции блюд, что особенно удобно для семейных обедов и приемов гостей. Вы можете за один раз приготовить тесто, замесить фарш или взбить крем в количестве, достаточном для всей семьи. 5 насадок Кухонная машина поставляется с пятью насадками, которые позволяют выполнять различные кулинарные задачи. Среди них: венчик для взбивания, крюк для замеса теста, нож для измельчения и другие. Это делает устройство универсальным помощником на кухне. Механическое управление и сенсорный дисплей Механическое управление обеспечивает надежность и долговечность работы устройства, а сенсорный дисплей делает его использование интуитивно понятным. Вы можете легко выбирать нужные режимы и настройки, следя за процессом приготовления на экране. Планетарное вращение насадок Планетарное вращение насадок обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов, что особенно важно для приготовления теста и кремов. Это гарантирует высокое качество конечного продукта. Турборежим и импульсный режим Турборежим позволяет быстро и эффективно справляться с тяжелыми задачами, такими как измельчение твердых продуктов. Импульсный режим дает возможность контролировать процесс приготовления, добавляя короткие импульсы мощности для достижения желаемой консистенции. 11 скоростей 11 скоростей обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Вы можете выбрать оптимальную скорость для взбивания, замеса или измельчения, что делает кухонную машину универсальной для любых кулинарных задач. Таймер Встроенный таймер позволяет задавать время приготовления, что особенно удобно для многозадачности на кухне. Вы можете спокойно заниматься другими делами, зная, что кухонная машина автоматически остановится в нужный момент. Мощность 1500 Вт Мощность в 1500 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы устройства. Это позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами быстро и качественно.
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