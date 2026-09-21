Описание товара Кухонный комбайн Korting KKM 0108 MB S

Korting KKM 0108 MB S — это современная кухонная машина, предназначенная для облегчения процесса приготовления пищи. Она оснащена объемной чашей на 6.5 литров, механическим управлением, сенсорным дисплеем и планетарным вращением насадок. Машина поддерживает турборежим, импульсный режим и 11 скоростей, а также имеет встроенный таймер. Мощность устройства составляет 1500 Вт, а корпус выполнен в серебристом цвете. Объем чаши 6.5 л Объем чаши в 6.5 литров позволяет готовить большие порции блюд, что особенно удобно для семейных обедов и приемов гостей. Вы можете за один раз приготовить тесто, замесить фарш или взбить крем в количестве, достаточном для всей семьи. 5 насадок Кухонная машина поставляется с пятью насадками, которые позволяют выполнять различные кулинарные задачи. Среди них: венчик для взбивания, крюк для замеса теста, нож для измельчения и другие. Это делает устройство универсальным помощником на кухне. Механическое управление и сенсорный дисплей Механическое управление обеспечивает надежность и долговечность работы устройства, а сенсорный дисплей делает его использование интуитивно понятным. Вы можете легко выбирать нужные режимы и настройки, следя за процессом приготовления на экране. Планетарное вращение насадок Планетарное вращение насадок обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов, что особенно важно для приготовления теста и кремов. Это гарантирует высокое качество конечного продукта. Турборежим и импульсный режим Турборежим позволяет быстро и эффективно справляться с тяжелыми задачами, такими как измельчение твердых продуктов. Импульсный режим дает возможность контролировать процесс приготовления, добавляя короткие импульсы мощности для достижения желаемой консистенции. 11 скоростей 11 скоростей обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Вы можете выбрать оптимальную скорость для взбивания, замеса или измельчения, что делает кухонную машину универсальной для любых кулинарных задач. Таймер Встроенный таймер позволяет задавать время приготовления, что особенно удобно для многозадачности на кухне. Вы можете спокойно заниматься другими делами, зная, что кухонная машина автоматически остановится в нужный момент. Мощность 1500 Вт Мощность в 1500 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы устройства. Это позволяет справляться с самыми сложными кулинарными задачами быстро и качественно.