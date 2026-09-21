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Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый

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Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714151
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, насадки, кожух для защиты от брызг, инструкция
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста; венчик для взбивания
Количество насадок
4
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
45х40х25
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый

Кухонная машина Bosch MUM9YX5S12 благодаря сменным насадкам сочетает в себе функциональность нескольких приборов одновременно. Она полностью выполнена из металла. В наборе предусмотрены чаша на 5.5 л, блендер со стеклянной емкостью объемом 1.5 л, комплект кондитерских насадок для смешивания и взбивания. Смешивание осуществляется на основе планетарного вращения насадок, что обеспечивает максимальную эффективность и достижение однородной консистенции. Одной из особенностей модели являются встроенные электронные весы, позволяющие точно контролировать количество ингредиентов. Таймер дает возможность установить определенное время работы кухонной машины. Наличие 7 скоростных режимов с плавной регулировкой и импульсного режима позволяет настраивать необходимую интенсивность работы Bosch MUM9YX5S12. Автоматическая программа SensorControl Plus выполняет смешивание/взбивание и самостоятельно контролирует результат с последующим отключением при достижении нужной консистенции. Функция автопарковки в исходное положение упрощает смену насадок.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, насадки, кожух для защиты от брызг, инструкция
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста; венчик для взбивания
Количество насадок
4
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Кухонная машина Bosch MUM9YX5S12 благодаря сменным насадкам сочетает в себе функциональность нескольких приборов одновременно. Она полностью выполнена из металла. В наборе предусмотрены чаша на 5.5 л, блендер со стеклянной емкостью объемом 1.5 л, комплект кондитерских насадок для смешивания и взбивания. Смешивание осуществляется на основе планетарного вращения насадок, что обеспечивает максимальную эффективность и достижение однородной консистенции. Одной из особенностей модели являются встроенные электронные весы, позволяющие точно контролировать количество ингредиентов. Таймер дает возможность установить определенное время работы кухонной машины. Наличие 7 скоростных режимов с плавной регулировкой и импульсного режима позволяет настраивать необходимую интенсивность работы Bosch MUM9YX5S12. Автоматическая программа SensorControl Plus выполняет смешивание/взбивание и самостоятельно контролирует результат с последующим отключением при достижении нужной консистенции. Функция автопарковки в исходное положение упрощает смену насадок.


Теги товара: без мясорубки
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Отзывы


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